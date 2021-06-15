Dünya Türkiye kilit rol oynuyor
AVRUPA

Türkiye kilit rol oynuyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin, NATO’nun Afganistan’dan çekildikten sonra Kabil Havalimanı’nı koruma teklifiyle ilgili soruya, “Türkiye kilit bir rol oynuyor” karşılığını verdi. Stoltenberg ancak bu konuda henüz bir karar alınmadığını söyledi. Zirve sonrası yayımlanan ortak deklarasyonda “Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık” ifadesi kullanıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiye kilit rol oynuyor
Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Stoltenberg, “Bugün ittifakımızda yeni bir sayfa açtık. Güvenliğimiz için kilit önemde konulara değindik ve geniş kapsamlı kararlar aldık. NATO kapısı tüm Avrupa demokrasilerine açıktır. Yeni operasyon bölgelerimizde uzay ve siber kararları aldık. Burada güçlü teknik altyapımız olması gerekiyor. Ayrıca Afganistan meselesine de değindik” dedi.

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  • Stoltenberg, NATO’nun Afganistan’dan çekilmesi sonrasında Türkiye’nin Kabil Uluslararası Havalimanı’nı koruması teklifine ilişkin soruya, müttefiklerin bu konudaki çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyerek, “Türkiye kilit bir rol oynuyor” dedi ancak henüz bir karar alınmadığını belirtti. Zirve sonrası yayımlanan ortak deklarasyonda ise “Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık. Bunun tam olarak uygulanmasına bağlılığımız sürmektedir. Müttefikimiz Türkiye’ye milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığı için takdirlerimizi yineliyoruz” denildi.

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