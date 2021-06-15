​Türkiye kilit rol oynuyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Stoltenberg, “Bugün ittifakımızda yeni bir sayfa açtık. Güvenliğimiz için kilit önemde konulara değindik ve geniş kapsamlı kararlar aldık. NATO kapısı tüm Avrupa demokrasilerine açıktır. Yeni operasyon bölgelerimizde uzay ve siber kararları aldık. Burada güçlü teknik altyapımız olması gerekiyor. Ayrıca Afganistan meselesine de değindik” dedi.

DÜNYA Her şeyi konuştular: Çözülemeyecek hiçbir mesele yok

Stoltenberg, NATO’nun Afganistan’dan çekilmesi sonrasında Türkiye’nin Kabil Uluslararası Havalimanı’nı koruması teklifine ilişkin soruya, müttefiklerin bu konudaki çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyerek, “Türkiye kilit bir rol oynuyor” dedi ancak henüz bir karar alınmadığını belirtti. Zirve sonrası yayımlanan ortak deklarasyonda ise “Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık. Bunun tam olarak uygulanmasına bağlılığımız sürmektedir. Müttefikimiz Türkiye’ye milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığı için takdirlerimizi yineliyoruz” denildi.

DÜNYA Brüksel’de liderler diplomasisi