Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Türkiyeden BMGKda İdlib uyarısı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AMERİKA

Türkiye'den BMGK'da İdlib uyarısı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada "İdlib'de bir felaket riskiyle karşı karşıyayız. Rejimin son saldırıları yüz binlerce kişiyi yerinden edebilir ve bu durum Türkiye, Avrupa ve ötesi için insani ve güvenlik riski teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyinde Suriye'de İdlib'e yönelik saldırılar ve ülkedeki son gelişmelerin görüşüldüğü oturumda konuştu. Sinirlioğlu, İdlib'e yönelik büyük çaplı bir askeri saldırının insani felakete yol açacağı uyarısında bulunarak, İdlib mutabakatı ile şimdiye kadar bu trajedinin önlendiğini ve milyonlarca kişinin güvenliği için bu mutabakatın korunması gerektiğini vurguladı.

Sinirlioğlu, ''Rejimin nisan ayının sonundan bugüne sayısı 600'ü aşan ateşkes ihlalleri son derece endişe verici. İdlib'de bir felaket riskiyle karşı karşıyayız. Rejimin son saldırıları yüz binlerce kişiyi yerinden edebilir ve bu durum Türkiye, Avrupa ve ötesi için insani ve güvenlik riski teşkil ediyor." diye konuştu.

Rejimin kasıtlı olarak sivilleri, okulları ve hastaneleri hedef aldığını belirten Sinirlioğlu, saldırılar nedeniyle 243 bin kişinin yerinden edildiğini ve kuzeye doğru göç eğiliminin arttığını söyledi.

Sinirlioğlu, 4 Mayıs'ta Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir gözlem noktasına saldırı düzenlendiğini ve iki personelin yaralandığını hatırlatarak, bu tür eylemlerin hiçbir şekilde terörle mücadele adı altında meşrulaştırılamayacağının altını çizdi. Feridun Sinirlioğlu, ''Terörle mücadele adı altında masum insanlar kurban edilmemeli. Bu durum sadece yeni terör yatakları ve aşırıcılık yaratır.'' ifadelerini kullandı.

İdlib mutabakatının siyasi süreci de hızlandırdığını ve siyasi çabalara ''oksijen sağladığını'' anlatan Sinirlioğlu, rejimin son saldırılarının anayasa komitesinin oluşturulmasının son aşamalarına gelindiği bir dönemde siyasi süreci aksattığının altını çizdi.

REKLAM

Türkiye’nin "İdlib gerginliği azaltma bölgesi"ndeki durumu kontrol altında tutmak ve rejimin ihlallerine son vermek için Rusya’yla eş güdümü sürdüreceğini kaydeden Sinirlioğlu, uluslararası topluma da rejimin ateşkese saygı duyması için her türlü çabayı göstermesi çağrısı yaptı.

Sinirlioğlu, rejimin insanlığa karşı birçok kez suç işlediğine ve kırmızı çizgilerin birçok kez geçildiğine dikkati çekerek, ''Bu Konsey, insani felaketi önlemekle sorumlu. Artık harekete geçme zamanı ve bunun için birlik, cesaret ve esneklik gerekiyor. Suriye halkını rejimin insafına bırakamayız.'' dedi.

İdlib mutabakatının sürdürülmesi uluslararası barış ve güvenlik için gerekli

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Cohen ise milyonlarca insanın hayatının tehlikede olduğuna dikkati çekerek Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib mutabakatının uluslararası barış ve güvenlik için gerekliliğine vurgu yaptı.

Cohen, ''Çatışmalar, yerinden edilen sivillerin NATO müttefikimiz Türkiye'nin sınırlarına doğru yönlenmesine neden oldu, kamplar yerinden edilen sivillerle doldu taşıyor. Saldırılar insani yardım çalışanlarını riske atıyor, ateşkesi denetleyen Türk askerlerini tehlikeye atıyor ve bazıları öğrendiğimiz kadarıyla yaralanmış.'' diye konuştu.

Rusya destekli rejimin saldırılarına bir an önce son vermezse, Suriye halkının insani bir felaketle karşı karşıya kalacağı ve ülkenin kuzeybatısında artan her türlü gerginliğin bölgeyi istikrarsızlaştıracağı uyarısında bulunan Cohen, Rusya'ya, rejim üzerindeki nüfuzunu kullanarak gerginliği azaltması, insani erişimi sağlaması ve rejimin İdlib'de kimyasal silahlara başvurmamasını sağlaması çağrısı yaptı.

REKLAM

''Hastaneleri bombalamanın neresi orantılı?''

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce ise Rusya ve rejimin kontrolündeki hava sahasında hastane ve okulları hedef alan saldırılarını eleştirerek, ''Sağlık merkezlerini bombalamanın neresi orantılı.'' dedi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da sivilleri ve sivil altyapıları hedef aldıkları yönündeki suçlamaları reddederek, teröristleri hedef aldıklarını söyledi ve uluslararası toplumu, DEAŞ'la mücadele eden uluslararası koalisyonun Hacin, Boğuz ve Rakka'daki hava saldırılarında siviller zarar görürken aynı tepkileri vermemekle eleştirdi.

Türkiye ile Rusya arasındaki ilk çalışma grubu toplantısı yapıldı
GÜNDEM
Türkiye ile Rusya arasındaki ilk çalışma grubu toplantısı yapıldı

BM: İdlib'de askeri bir saldırı 21'inci yüzyılın en büyük trajedisi olur
DÜNYA
BM: İdlib'de askeri bir saldırı 21'inci yüzyılın en büyük trajedisi olur
F-35 üssüne denetleme

F-35 üssüne denetleme

Akar ve komutanlar F-35'lerin konuşlanacağı üssü inceledi.
ABnin desteği hukuksuz

AB'nin desteği hukuksuz

Çavuşoğlu'ndan BM ve AB'ye Doğu Akdeniz bilgilendirme mektubu.
5 bin liraindirim daha

5 bin lira
indirim daha

​Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e sunuldu.
Bahçeli de katılacak

Bahçeli de katılacak

Bahçeli, 100. yıl törenlerine katılma kararı aldı.
Büyük trajedi olur

Büyük trajedi olur

İdlib'e muhtemel askeri saldırı konusunda uyarı geldi.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

​Siirt'te öldürülen teröristin gri kategoride olduğu tespit edildi.
Köprü geçiş cezalarına af geliyor

Köprü geçiş cezalarına af geliyor

Hatalı köprü geçişlerinin affını öngören teklif TBMM'ye sunuldu.

İlk karar

İlk karar

Çiftlik Bank davasında ​11 tutuklu sanıktan 9'u tahliye edildi.

Makam aracını durdurup sohbet etti

Makam aracını durdurup sohbet etti

Erdoğan, vatandaşlarla bir süre sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Biz herkesi seviyoruz

Biz herkesi seviyoruz

​Yıldırım, operadaki protestoyu değerlendirdi.
Eteğinden sonra ayakkabısı bulundu

Eteğinden sonra ayakkabısı bulundu

Nurcan'ı arama çalışmaları 6 gündür devam ediyor.
Sistemi hackleyip<br>ezan okuttular

Sistemi hackleyip
ezan okuttular

​Ordu'da çok sayıda vatandaş orucunu erken açtı.
Misyonerlerin <br>hedefindeler

Misyonerlerin
hedefindeler

Dinlerini değiştirmeye çalışıyorlar.
Türkiye girdiği<br>çizgiden dönmez

Türkiye girdiği
çizgiden dönmez

Soylu, Elebaşı Öcalan'la ilgili kararı değerlendirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.