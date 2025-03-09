Türkiye'den İsrail’in NATO tatbikatına katılımına veto

İsraili bir yetkili, Türkiye'nin kararının NATO'nun küresel güvenlik hedeflerini zayıflattığını ileri sürerek Örgüt üzerinde baskı kurmaya çalıştı.
Filistinlilere yönelik katliamlarını sürdüren ve siyonist devlet anlayışıyla bölgede işgalini yayma peşine düşen İsrail'e Türkiye'den NATO vetosu geldi. İsrail medyasında yer alan habere göre, Türkiye, NATO'nun yıllık tatbikatına İsrail'in katılımını veto etti. Türkiye'nin bu kararının, aktif bir ortaklık anlaşması bulunmayan İsrail’in tatbikatta yer almasını tamamen engelleyebileceği belirtildi.
,
’nun “
dayanıklılık ve acil durum hazırlığı
” konulu yıllık tatbikatına terör devleti İsrail’in katılımını veto etti.
İsrailli '
' gazetesinde yer alan haberde, İsrail Dışişleri Bakanlığı’na iletilen bilgilere göre, Türkiye’nin bu kararı, yaklaşık iki hafta önce NATO’nun tatbikatı koordine eden ekibi, İsrailli diplomatlar ve Bulgaristan delegasyonu arasında gerçekleşen toplantının ardından alındığı belirtildi.
Bu toplantıda, İsrail’in NATO tatbikatına katılımına büyük ilgi gösterildiği bildirildi.
Ancak Türkiye’nin, İsrail'in tatbikata katılmasını veto ettiği aktarıldı.
Türkiye'nin bu kararı, İsrail’in tatbikatta yer almasını tamamen engelleyebilir.
Zira
’nun kararları oy birliği ile alındığı için, aktif bir ortaklık anlaşması bulunmayan İsrail’in,
’nin onayı olmadan ittifakın resmi etkinliklerine katılmasının önünde bürokratik engeller bulunuyor.
İsrailli yetkiliden "NATO'yu zayıflatır" kılıfı
Bir İsrailli yetkili, Türkiye’nin veto hakkını siyasi bir araç olarak kullandığını savunarak, bu tutumun
’nun bölgesel işbirliğini ve küresel güvenlik hedeflerini zayıflattığını iddia etti.
Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarının başlamasından bu yana Türkiye, NATO-İsrail işbirliğine karşı çıkıyor.
Türkiye, terör devletinin katliamları ve işgali sona ermeden İsrail’in ittifakla ilişkilerinin durdurulması gerektiğini savunuyor.
İsrail'den NATO'ya hadsiz 'Türkiye' çağrısı
Bununla birlikte, Türkiye son dönemde NATO-İsrail ilişkilerini tamamen dondurdu ve ortak toplantılar ile tatbikatlara katılımını veto etti. Temmuz ayındaki NATO zirvesinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, “
NATO’nun İsrail hükümetiyle ortaklığını sürdüremeyeceğini
” belirtmişti.
Buna karşılık dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, NATO’nun Türkiye’yi ittifaktan çıkarması yönünde skandal bir çağrıda bulunmuştu.
#NATO
#Türkiye
#İsrail
#Tatbikat