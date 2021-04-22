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Dünya Türkiyeden Kırgızistandaki Ahıska Türklerine ramazan yardımı
ASYA

Türkiye'den Kırgızistan'daki Ahıska Türklerine ramazan yardımı

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ramazan ayı dolayısıyla Kırgızistan'da yaşayan Ahıska Türkleri arasındaki ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu. Yardım kolisini teslim alan kadınlardan Maya, "Her yıl Türkiye'den ramazan ayında yardımlar geliyor. Allah hepinizden razı olsun" diyerek Türkiye'ye teşekkür etti.

Haber Merkezi AA
Türkiyeden Kırgızistandaki Ahıska Türklerine ramazan yardımı
Türkiye'den Kırgızistan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı ulaştırıldı.

Kırgızistan'da her sene ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunan Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, "Beklenen sensin" sloganıyla yürüttüğü yardım faaliyetlerini bu yıl da sürdürdü.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Özen de katıldı

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Mürsel Öztürk, Diriliş Ertuğrul dizisinde Melikşah Alp rolünde oynayan Melikşah Özen ve TDV Kırgızistan Ramazan Program Yöneticisi Ebubekir Kaynak, Ahıska Türklerinin yoğun yaşadığı ilçe ve köyleri ziyaret etti.

Sokak sokak gezerek teslim ettiler

Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov'un da bulunduğu gönüllüler, un, pirinç, şeker, yağ ve makarnadan oluşan yardımları sokak sokak gezerek ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Çocukların yüzü güldü

Yardımın yanı sıra çocuklara Türk bayraklı ve TDK logolu balonlar da dağıtan dizi oyuncusu Özen, Türk gençleri tarafından yoğun ilgi gördü.

"Allah hepinizden razı olsun"

Yardım kolisini teslim alan kadınlardan Maya, "Her yıl Türkiye'den ramazan ayında yardımlar geliyor. Çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

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