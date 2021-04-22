Türkiye'den Kırgızistan'daki Ahıska Türklerine ramazan yardımı

Spor

Ahmet Nur Çebi'den Demba Ba açıklaması: "Çok şaşırdım"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk mesajı verirken takımla ilgili oluşturulan olumsuz algıya tepki gösterdi. Çebi, "6 puan geride olanların şampiyonluk şansları konuşulurken, en yakın rakibinden 3 puan önde olan bizim neden gündeme getirilmiyor. Kimse şüphe duymasın, şampiyon yine biz olacağız" ifadelerini kullandı. Takımda kiralık olarak forma giyen Rosier ve Ghezzal'ın durumuyla ilgili de konuşan Çebi, "İkisini de takımımıza kazandırmak istiyoruz. Netleşen, nokta koyduğumuz görüşme yok. Oyuncuların hepsi kalmak istiyor. Aboubakar da kalmak istiyor" dedi. Başkan Çebi ayrıca, Başakşehir'de Demba Ba'nın Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmaması ve ardından sözleşmesinin feshedilmesinin şaşırtıcı olduğunu söyledi.