Türkiye'den Libya Başbakanı Dibeybe'ye tebrik

Libya'daki Temsilciler Meclisi, ülkenin doğusundan ve batısından temsilcilerin buluştuğu, başkentin 450 kilometre doğusundaki Sirte kentinde üç gün süren oturumu tamamladı.

Dibeybe'nin 26 bakanın yer aldığı kabinesine 133 katılımcıdan 132 geçer, bir çekimser oy verildi.

Oturumun ardından konuşan Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, meclisin hükümete güvenoyunun Birleşmiş Milletler'in (BM) yol haritasında kararlaştırılan seçimlere kadar geçerli olduğunu söyledi.

Güvenoyunun ardından meclise hitap eden Başbakan Dibeybe, meclise "tarihi bir karara imza attığı" için teşekkür ederek, temsilcilere "Tüm aşamalarda benimle çalışmanızı, Libya'da bir araya gelmeyi ve çıkarılan nefreti unutmayı arzu ediyorum" dedi.

Dibeybe, Başkanlık Konseyi Başkanlığı ve Libya Yüksek Seçim Kurulu'nun destekleriyle vadedilen tarihte seçimleri gerçekleştirmek için çalışacaklarını vurguladı. Devletin bölünmeyeceğini dile getiren Dibeybe, "Sizlere sözümdür. Tekrar savaş olamaz" diye konuştu.

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BM öncülüğünde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu yol haritasına göre, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Başbakan Dibeybe ve göreve gelen yönetimin, ülkeyi 24 Aralık 2021'e kadar seçime taşıması öngörülüyor.

YENİ HÜKÜMETİ TEBRİK EDİYORUZ

Dışişleri Bakanlığı, Libya Ulusal Birlik Hükümetinin Temsilciler Meclisinden güvenoyu alması hakkında yazılı açıklama yaptı.

Başbakan Abdülhamid Dibeybe'nin Libya Temsilciler Meclisine sunduğu Ulusal Birlik Hükümetinin 10 Mart 2021 tarihinde güvenoyu almasının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "Başbakan Dibeybe ve yeni hükümeti tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz. Ulusal Birlik Hükümetinin, dost ve kardeş Libya halkının refahı için kamu hizmetlerinin sunulması başta olmak üzere seçim sürecinin yürütülmesi, kurumların birleştirilmesi ve kapsamlı ulusal uzlaşının sağlanmasını teminen hızlı ve somut adımlar atmasını temenni ediyoruz.

Bu süreçte, yeni hükümetin yetkilerinin Libya'nın tüm bölgelerine teşmil edilmesi özellikle önem arz edecektir. Seçimlere kadarki bu önemli dönemde, Libya'daki tüm kesimleri ve uluslararası toplumu demokratik, istikrarlı ve müreffeh bir Libya'nın inşasında Ulusal Birlik Hükümetine destek vermeye davet ediyoruz.

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Türkiye, Libya halkının yanında güçlü şekilde durmaya, refah ve huzur beklentilerinin karşılanması konusunda da her türlü desteği vermeye devam edecektir" denildi.

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