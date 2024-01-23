Türkiye'nin İsveç kararına ABD'den ilk açıklama

TBMM'den İsveç'e NATO vizesi.

İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin teklif, TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. Yaklaşık 3 saat süren görüşmeler sonrasında yapılan oylamada, İsveç'in NATO'ya katılımı teklifi, 55 ret oyuna karşı 287 'kabul' oyu ile kabul edildi.

Bu gelişme sonrası ise ABD'den de ilk açıklama geldi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, X hesabından Türkiye'nin İsveç'e verdiği NATO vizesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Flake yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Parlamentosu, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi. Bu, İsveç, Türkiye ve tüm NATO için büyük bir hamle."

İsveç: Bir adım daha yaklaştık

Türkiye'nin NATO vizesine ilişkin İsveç'ten de bir açıklama geldi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından İttifak'a tam üyeliğe bir adım daha yaklaştıklarını bildirdi.

Kristersson, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün NATO'ya tam üye olmaya bir adım daha yaklaştık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun, İsveç'in NATO'ya katılımı oylaması olumlu sonuçlandı." ifadesini kullandı.

İsveç'in NATO üyeliği için Macaristan meclisinden de onay alması gerekiyor.

Idag är vi ett steg närmare ett fullvärdigt medlemskap i Nato. Positivt att Turkiets parlament har röstat för ett godkännande av Sveriges Natoansökan. — SwedishPM (@SwedishPM) January 23, 2024











