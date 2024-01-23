Türkiye'nin İsveç kararına ilişkin ABD'den ve Almanya'dan ilk açıklama

TBMM'den İsveç'e NATO vizesi.

İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin teklif, TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. Yaklaşık 3 saat süren görüşmeler sonrasında yapılan oylamada, İsveç'in NATO'ya katılımı teklifi, 55 ret oyuna karşı 287 'kabul' oyu ile kabul edildi.

Bu gelişme sonrası ise ABD'den de ilk açıklama geldi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, X hesabından Türkiye'nin İsveç'e verdiği NATO vizesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Flake yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Parlamentosu, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi. Bu, İsveç, Türkiye ve tüm NATO için büyük bir hamle."

İsveç: Bir adım daha yaklaştık

Türkiye'nin NATO vizesine ilişkin İsveç'ten de bir açıklama geldi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından İttifak'a tam üyeliğe bir adım daha yaklaştıklarını bildirdi.

Kristersson, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün NATO'ya tam üye olmaya bir adım daha yaklaştık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun, İsveç'in NATO'ya katılımı oylaması olumlu sonuçlandı." ifadesini kullandı.

İsveç'in NATO üyeliği için Macaristan meclisinden de onay alması gerekiyor.

Idag är vi ett steg närmare ett fullvärdigt medlemskap i Nato. Positivt att Turkiets parlament har röstat för ett godkännande av Sveriges Natoansökan. — SwedishPM (@SwedishPM) January 23, 2024

Almanya: Bu karar ittifakımızı güçlendirmektedir

Almanya'nın, TBMM'de İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin kabul edilmesinden memnuniyet duyduğu bildirildi.

Başbakan Olaf Scholz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylama kararının önemli ve doğru olduğunu vurgulayarak, "Bu karar ittifakımızı güçlendirmektedir. İsveç'in çok yakında Atlantik İttifakına resmen katılabileceğini umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit yaptığı yazılı açıklamada, Alman hükümetinin Türk parlamentosunun İsveç'in NATO üyeliğini onaylama kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, “Bu önemli ve doğru bir karardır.” ifadesini kullandı.





Hebestreit, Finlandiya'nın katılımı gibi, İsveç'in yaklaşan katılımının da NATO ittifakını bir bütün olarak daha da güçlendireceğini aktardı.





Bu katılımların Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa doğrudan bir tepki olduğunu belirten Hebestreit, Alman hükümetinin (İsveç'in) katılım sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanabilmesini umduğunu kaydetti.





Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da TBMM'nin bugün önemli bir adım atarak İsveç'in NATO'ya katılımının önünü açtığı belirtildi.





Açıklamada, "İsveç NATO'yu daha güçlü kılacaktır. İsveçli dostlarımızı İttifakta ağırlayabilmemiz için Macaristan'ın kalan adımları tamamlamasının tam zamanıdır." ifadelerine yer verildi.

Stoltenberg: Hepimizi daha güçlü ve güvenli kılacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de TBMM'de, İsveç'in NATO'ya üyeliğine vize verilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Stoltenberg, TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "İsveç verdiği taahhütleri yerine getirmiştir. İsveç'in NATO üyeliği hepimizi daha güçlü ve güvenli kılacaktır." dedi.











