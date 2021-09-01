Dünya Türkiyenin yeni savunma karargahı Ay Yıldız Projesi ABD basınında Pentagondan daha büyük
AMERİKA

Türkiye'nin yeni savunma karargahı Ay Yıldız Projesi ABD basınında: Pentagon'dan daha büyük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos'ta Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi Temel Atma Töreni'ni gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve tüm kuvvet komutanlıklarını bir araya toplayacak karargah, dünya basınının da dikkatini çekti. ABD merkezli internet sitesi Business Insider, tüm askeri birimlerin bir araya toplandığı projeyi gündeme getirdi. Haberde, "Türkiye'nin Ay Yıldız askeri kompleksi, Pentagon'dan daha büyük olacak." denildi.

Haber Merkezi Diğer
Türkiyenin yeni savunma karargahı Ay Yıldız Projesi ABD basınında: Pentagondan daha büyük
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos'ta Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi Temel Atma Töreni'ni gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başında katıldığı Ay Yıldız Projesi, dünyada büyük yankı uyandırdı. Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Ay Yıldız Projesi ile Milli Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay Başkanlığımızı, tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya toplamış oluyoruz." dedi.

SON TEKNOLOJİ, ÇEVREYE DUYARLILIK...

Alanda inşa edilecek binalar, son teknolojiyle donatılmasının yanı sıra çevreye duyarlı olacak. ABD merkezli haber sitesi Business Insider, projenin ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) daha büyük olacağına vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ay-Yıldız karargah düşmana korku dosta güven verecek
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ay-Yıldız karargah düşmana korku dosta güven verecek

PENTAGON İLE KARŞILAŞTIRDILAR

Haberde, "Türkiye'nin Ay Yıldız askeri kompleksi, Pentagon'dan daha büyük olacak." denildi. Binaların tasarımıyla ortaya ay-yıldız şeklinin çıktığı, projenin 2023'te tamamlanacağı kaydedildi.

"TÜRKİYE'NİN ASKERİ GÜCÜNÜ ARTIRMA MİSYONU"

Erdoğan'ın "Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız." ifadesi paylaşıldı ve şöyle denildi: "Ay Yıldız, Erdoğan'ın Türkiye'nin askeri gücünü artırma misyonunun sonuncusu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Baykar Akıncı TİHA'ya imza attı
OYNAT 00:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan Baykar Akıncı TİHA'ya imza attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katılıyor. Erdoğan, Akıncı TİHA'ya imza attı.

"YERLİ ÜRETİME ODAKLANDILAR"

Öte yandan Türkiye'nin savaş gemisi ve tasarımı dahil yerli silah ve askeri teçhizat üretimine odaklandığı belirtilerek, İHA ve SİHA'ların bu alanda ABD'nin MQ-9 Reaper aracına rakip olduğuna dikkat çekildi.

Abone Ol Google News
Yenilen gol olay çıkardı

Yenilen gol olay çıkardı

'Anlaşmazlık oldu' dedi, Rıdvan Dilmen tepki gösterdi.
Polislere para teklif etmişti

Polislere para teklif etmişti

​Eski MasterChef yarışmacısı hakkında karar.
Yıkıldık

​2-0 öne geçtiğimiz maçın son dakikasında 2 puan bıraktık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan subay ve astsubaylara seslendi.

​1 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı.
''Lüksün ötesi'' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı

''Lüksün ötesi'' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı

​Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler Nişantaşı'nda

​Ankara'daki Suriyeliler kayıtlı oldukları illere gönderilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan adli yıl açılışında konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.