Dünya Dünya Türkiyenin zaferini konuşuyor Anlaşma Ankaraya güç kazandırdı
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Türkiye'nin zaferi dünya basınında

Dünya Türkiye'nin zaferini konuşuyor: Anlaşma Ankara'ya güç kazandırdı

Dünya medyası ABD ve Türkiye arasında varılan uzlaşmaya geniş yer ayırdı. Anlaşma çoğu yayın organında "Türkiye'nin zaferi"," Türkiye istediğini aldı" yorumlarıyla verildi. Yunan medyası ise "Türkiye ölçülerine göre anlaşma" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya basınında uzlaşma geniş bir şekilde yer aldı.
Dünya basınında uzlaşma geniş bir şekilde yer aldı.

Türkiye ve ABD arasında dün gerçekleştirilen görüşmelerin ardından varılan uzlaşma dünya medyasında geniş yer aldı. Foreign Policy dergisinde haber "Belirsiz Suriye anlaşması Türkiye için büyük zafer" başlığı kullanıldı.

ABD'li Bloomberg dergisinde ise haber "Trump'ın plansız Suriye anlaşmaı Erdoğan'a uzun soluklu zafer kazandırdı" başlığıyla verildi.

İngiliz The Guardian gazetesinde "Trump'ın Türkiye ile anlaşması Ankara'ya güç kazandırdı" ifadeleri kullanıldı.

ABD'li internet sitesi The Slate haberinde "Trump Türkiye'ye istediği her şeyi vererek zafer ilan etti" denildi.

Anlaşma Yunan basınında da geniş yer aldı. Yunan radyo ve TV kanalları, yayın akışlarını keserek anlaşmanın detaylarını duyurdular.

Gün boyunca Türkiye'nin ABD ile müzakere sürecini izleyen Yunan yayın organları, müzakerelerin sonunda "Türkiye'nin istediği sonuçları elde ettiği" görüşünde birleştiler."Türkiyenin ölçülerine göre anlaşma" başlığını manşete taşıyan Kathimerini gazetesi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara'da soğuk karşılanmalarına rağmen, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması konusundaki taleplerini kabul ettiklerini yazdı.

ABD heyetinin dünkü Ankara’daki görüşmelerinden sonra Suriye’nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı’na ara verildiği ve YPG’nin güvenli bölge içinde kalan yerlerden çekilmesine karar verildi.

Görüşmelerin ardından yapan Türkiye-ABD ortak açıklaması, “ABD, Türkiye’nin güney sınırına dair meşru güvenlik kaygılarını anlar. İki ülke kuzeydoğu Suriye başta olmak üzere sahadaki gelişmelerin ortak çıkarlar temelinde daha yakın eş güdüm gerektirdiğini kabul ediyor” ifadeleri kullanıldı.

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