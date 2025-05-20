Türkiye’nin hemen yanında yer alan Irak’taki Miran Gaz Sahası’nda önemli bir gelişme yaşandı. Sahada yaklaşık 8 trilyon standart kübik fit doğal gaz rezervi bulunuyor. Irak, bu büyük doğalgaz kaynağını değerlendirmek için ABD’li iki şirketle anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşmanın toplam tutarının 110 milyar dolar olduğu bildirildi.
IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ABD’li HKN Energy ve Western Zagros şirketleriyle toplam değeri tam 110 milyar dolar olan enerji iş birliklerine imza attı.
"Tarihi bir dönüm noktası"
IKBY Başbakanı Barzani’nin danışmanı Sami Abdul Rahman, bu projelerin IKBY ve Irak’ta milyonlarca insana güç sağlayacağını, bölgenin enerji güvenliği ve ABD ile ilişkileri için tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.
Ekonomiyi güçlendirecek ve istikrarı destekleyecek bu dev anlaşmalar, Irak Kürt Bölgesi’nin enerji sektöründe yeni bir sayfa açıyor.