IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ABD’li HKN Energy ve Western Zagros şirketleriyle toplam değeri tam 110 milyar dolar olan enerji iş birliklerine imza attı.

Western Zagros ise, Süleymaniye sınırlarındaki Tophane-Kurdamir bloklarında 5 trilyon standart kübik fit gaz ve 900 milyon varil petrolü işletecek.

Western Zagros ise, Süleymaniye sınırlarındaki Tophane-Kurdamir bloklarında 5 trilyon standart kübik fit gaz ve 900 milyon varil petrolü işletecek.

IKBY Başbakanı Barzani’nin danışmanı Sami Abdul Rahman, bu projelerin IKBY ve Irak’ta milyonlarca insana güç sağlayacağını, bölgenin enerji güvenliği ve ABD ile ilişkileri için tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.