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Sınırın hemen ötesinde dev rezerv: Tam 8 trilyon kübik fit

Sınırın hemen ötesinde dev rezerv: Tam 8 trilyon kübik fit

15:4620/05/2025, Salı
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Türkiye’nin hemen yanında yer alan Irak’taki Miran Gaz Sahası’nda önemli bir gelişme yaşandı. Sahada yaklaşık 8 trilyon standart kübik fit doğal gaz rezervi bulunuyor. Irak, bu büyük doğalgaz kaynağını değerlendirmek için ABD’li iki şirketle anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşmanın toplam tutarının 110 milyar dolar olduğu bildirildi.

Irak
Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani’nin Washington temasları sonucunda, bölgenin enerji geleceğini şekillendirecek büyük anlaşmalar yapıldı.

IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ABD’li HKN Energy ve Western Zagros şirketleriyle toplam değeri tam 110 milyar dolar olan enerji iş birliklerine imza attı.


Anlaşmalar kapsamında;

HKN Energy, Miran Gaz Sahası’nda tam 8 trilyon standart kübik fit doğal gaz rezervini geliştirecek.

Western Zagros ise, Süleymaniye sınırlarındaki Tophane-Kurdamir bloklarında 5 trilyon standart kübik fit gaz ve 900 milyon varil petrolü işletecek.

"Tarihi bir dönüm noktası"


IKBY Başbakanı Barzani’nin danışmanı Sami Abdul Rahman, bu projelerin IKBY ve Irak’ta milyonlarca insana güç sağlayacağını, bölgenin enerji güvenliği ve ABD ile ilişkileri için tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.


Ekonomiyi güçlendirecek ve istikrarı destekleyecek bu dev anlaşmalar, Irak Kürt Bölgesi’nin enerji sektöründe yeni bir sayfa açıyor.




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