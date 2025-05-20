Dağlarda artık barış türküleri söylenecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, bir zamanlar terörle anılan Gabar’ın artık kardeşlik ve barışla anıldığını belirterek, “Artık bu dağlarda korku, ölüm, kurşunlar, bombalar değil, kardeşlik türküleri, birlik ve beraberlik şarkıları söylenecek. Bu vesileyle terörün ortadan kaldırılması için büyük bir mücadele veren kahramanlarımızı minnetle şükranla yad ediyoruz” dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, "Teamüllere uygun olarak TBMM Başkanı'nın çağrısıyla 'Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu' kurulması teklif ve temennimizdir" açıklamasının hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, “Süreç planlandığı gibi devam ediyor. Şimdi bundan sonraki kısım terör örgütlerinin silahlarını teslim etmesidir. Bu teslim gerçekleştikten sonra zaten bu meselenin konuşulacağı yer hem siyaset olarak hem yasal zeminin hazırlanması bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. TBMM'de de bütün siyasi partiler hep beraber sürece omuz vereceğiz” diye konuştu. Kurtulmuş, keşif kuyusuna adı verilen Esma Çevik’in, yola döşenen el yapımı bombayı patlatırken şehit olduğunu hatırlatarak, “Artık bu ülkenin hiçbir ferdi dağa çıkmayacağı gibi hiçbir ferdi de terörle mücadelede şehit olmayacaktır. Hep beraber birliği, beraberliği, kardeşliği tesis edeceğiz. Bu petrolle diğer zenginliklerimizin ortaya çıkmasıyla birlikte hep birlikte zenginleşeceğiz” ifadelerini kullandı.