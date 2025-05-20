Dağlarda artık barış türküleri söylenecek

Bir zamanlar terörle anılan Şırnak’ta Gabar Dağı’nda "Gençler ile Kortej Yürüyüşü" düzenlendi. Dev Türk bayrağı ile gerçekleştirilen yürüyüşte gençler gökyüzüne ay yıldızlı balonlar bıraktı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Artık bu dağlarda korku, ölüm, kurşunlar, bombalar değil, kardeşlik türküleri, birlik ve beraberlik şarkıları söylenecek" dedi.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Şırnak’taki Gabar Dağı’nda "Gençler ile Kortej Yürüyüşü" düzenlendi. Dev Türk bayrağı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte gençler gökyüzüne ay yıldızlı balonlar bıraktı. Ardından Şehit Esma Çevik-1 Nolu İlk Keşif Kuyusu’nda tören yapıldı. Programa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, farklı partilerden milletvekilleri, Şırnak Valisi Birol Ekici ve protokol üyeleri katıldı.
SÜRECE HEP BİRLİKTE OMUZ VERECEĞİZ
TBMM Başkanı Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, bir zamanlar terörle anılan Gabar’ın artık kardeşlik ve barışla anıldığını belirterek, “Artık bu dağlarda korku, ölüm, kurşunlar, bombalar değil, kardeşlik türküleri, birlik ve beraberlik şarkıları söylenecek. Bu vesileyle terörün ortadan kaldırılması için büyük bir mücadele veren kahramanlarımızı minnetle şükranla yad ediyoruz” dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, "Teamüllere uygun olarak TBMM Başkanı'nın çağrısıyla 'Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu' kurulması teklif ve temennimizdir" açıklamasının hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, “Süreç planlandığı gibi devam ediyor. Şimdi bundan sonraki kısım terör örgütlerinin silahlarını teslim etmesidir. Bu teslim gerçekleştikten sonra zaten bu meselenin konuşulacağı yer hem siyaset olarak hem yasal zeminin hazırlanması bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. TBMM'de de bütün siyasi partiler hep beraber sürece omuz vereceğiz” diye konuştu. Kurtulmuş, keşif kuyusuna adı verilen Esma Çevik’in, yola döşenen el yapımı bombayı patlatırken şehit olduğunu hatırlatarak, “Artık bu ülkenin hiçbir ferdi dağa çıkmayacağı gibi hiçbir ferdi de terörle mücadelede şehit olmayacaktır. Hep beraber birliği, beraberliği, kardeşliği tesis edeceğiz. Bu petrolle diğer zenginliklerimizin ortaya çıkmasıyla birlikte hep birlikte zenginleşeceğiz” ifadelerini kullandı.
41 MİLYON VARİLLİK YENİ PETROL KEŞFİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar da törenin hem sembolik hem stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. “Gabar’daki üretimimiz çok ciddi boyutta artmış durumda, 81 bin varil üretime ulaştık. ‘Terörsüz Türkiye’ şimdi burada çok daha anlam buluyor” diyen Bayraktar, “2021 yılında başladığımız bu keşifle bugün 81 bin varillik günlük üretime ulaşarak Türkiye'deki günlük ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 8'ini sadece buradan karşılar hale geldik” diyerek yeni bir keşfi de duyurdu. Bayraktar, “2025 yılında yeni petrol rezervi olarak 41 milyon varillik petrol rezervi keşfettik. Yaklaşık 2,5-3 milyar dolarlık bir keşif. Bu keşif birkaç ilde yapıldı ama yüzde 58'i Diyarbakır'da. Gabar gelişmeye müsait bir saha. Yıl sonu hedefimiz yeni rezervi 100 milyon varile çıkarmak” diye konuştu. Katılımcılar programda, Şehit Esma Çevik-1 Nolu İlk Keşif Kuyusu'nda inceleme yaptı, kuyunun vanasını açtı, petrol akışını izledi.