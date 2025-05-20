19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun'da anlamlı bir tören düzenlendi. Türkiye'nin 81 ilinden seçilen gençlerin İstanbul’dan getirdiği Türk bayrağı, Cumhuriyet tarihinin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu ile Samsun’a ulaştırıldı. “Milli Mücadele Yolculuğu” adı verilen program kapsamında, Atatürk’ü temsilen taşınan bayrak Tütün İskelesi’nde askeri törenle karaya çıkarıldı. Gençlerin taşıdığı bayrak, askerler tarafından teslim alındıktan sonra Samsun Valisi Orhan Tavlı’ya sunuldu. Vali Tavlı'nın izcilere devrettiği bayrak, kortej eşliğinde izciler tarafından Atletizm Pisti’ne götürüldü. Kortejde askeri birliklerin yanı sıra polis ve itfaiye araçları da yer aldı. Böylece Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da başlattığı bağımsızlık yolculuğu, gençlerin taşıdığı bayrakla yeniden sembolleştirildi.





MİLLİ SAVUNMA HAMLEMİZ GENÇLERLE YÜKSELECEK

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı okundu. Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden gelen gençlerin Samsun’a ulaşmasının, 19 Mayıs’ın ruhunu bugüne taşıyan tarihi bir buluşma olduğunu söyledi. Törene katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de 81 ilden gelen gençlerin bu yolculuk sayesinde sadece geçmişle değil, gelecekle de güçlü bir bağ kurduğunu belirtti.





Gençlik ruhu yurdu sardı

Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle 19 Mayıs coşkusu meydanlardan gökyüzüne, deniz altından sahnelere taşındı. Gençler, bayramlarını doyasıya yaşadı.





Yurt dışında da aynı gurur

19 Mayıs yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarınca da kutlandı. Kanada'nın Toronto kentinden ABD'nin California eyaletine pek çok yerde coşku vardı.



