Dünya Türkiyeye kapitülasyon verdik
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Türkiye'ye kapitülasyon verdik

Washington’daki Türkiye karşıtları Ankara’daki “güvenli bölge” mutabakatını kabullenemedi. Connecticut Senatörü Chris Murphy, “Bu ateşkes değil, tam anlamıyla Türkiye’ye bir kapitülasyondur. Bu bilfiil teslimiyettir” yorumunu yaptı. Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney de “Koşulların Türkiye tarafından dayatılacağı kadar zayıf ve aciz miyiz?” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Chris Murphy
Chris Murphy

Türkiye’nin ABD ile Ankara’da yapılan anlaşma sonucu Fırat’ın doğusunda Irak sınırına kadar 30 km derinliğinde “güvenli bölge” kurma imkanına kavuşması ABD siyasetinde deprem etkisi oluşturdu.

Washington’da Türkiye karşıtı tutumları ile öne çıkan siyasiler, anlaşmada kazanan tarafın Türkiye olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Öyle ki, Twitter hesabı üzerinden değerlendirme yapan Connecticut Senatörü Chris Murphy, “Bu bir ateşkes değil - tam anlamıyla Türkiye’ye bir kapitülasyondur. Bu bilfiil bir teslimiyettir.” değerlendirmesini yaptı. Cumhuriyetçi Partisi’nin önde gelen isimlerinden eski ABD Başkan adayı ve Senatör Mitt Romney de “Koşulların Türkiye tarafından dayatılacağı kadar diplomatik açıdan zayıf ve aciz miyiz?” sözleriyle anlaşmadan Ankara’nın masadan kazançlı çıkan taraf olduğunu ortaya koydu.

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