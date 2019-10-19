Türkiye'ye kapitülasyon verdik

Türkiye’nin ABD ile Ankara’da yapılan anlaşma sonucu Fırat’ın doğusunda Irak sınırına kadar 30 km derinliğinde “güvenli bölge” kurma imkanına kavuşması ABD siyasetinde deprem etkisi oluşturdu.

Washington’da Türkiye karşıtı tutumları ile öne çıkan siyasiler, anlaşmada kazanan tarafın Türkiye olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Öyle ki, Twitter hesabı üzerinden değerlendirme yapan Connecticut Senatörü Chris Murphy, “Bu bir ateşkes değil - tam anlamıyla Türkiye’ye bir kapitülasyondur. Bu bilfiil bir teslimiyettir.” değerlendirmesini yaptı. Cumhuriyetçi Partisi’nin önde gelen isimlerinden eski ABD Başkan adayı ve Senatör Mitt Romney de “Koşulların Türkiye tarafından dayatılacağı kadar diplomatik açıdan zayıf ve aciz miyiz?” sözleriyle anlaşmadan Ankara’nın masadan kazançlı çıkan taraf olduğunu ortaya koydu.