Dünya Türkiyeye tam destek
BARIŞ PINARI HAREKATI

Türkiye’ye tam destek

Türk Konseyi Devlet Başkanları 7. Zirvesi sonuç bildirgesinde Barış Pınarı Harekatı’na destek çıktı. Liderlerin imzasını taşıyan bildirgede, “Türk Konseyi, harekatın Suriyelilerin teröristlerin zulmünden kurtarılmasına ve Suriyelilerin ana vatanlarına güvenli ve gönüllü geri dönüşleri için şartların oluşturulmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz” denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Konseyi Devlet Başkanları 7. Zirvesi
Türk Konseyi Devlet Başkanları 7. Zirvesi

Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin bilgi verdi: PKK/YPG terör örgütünü tasfiye etmeye yönelik 9 Ekim tarihinde çok önemli bir adım attık. Barış Pınarı Harekatımızın iki önemli amacı vardır; bunlardan ilki Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG kaynaklı terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Harekatın ikinci gayesi ise 8 yıldır misafir ettiğimiz 3 milyon 650 bin Suriyeli Arap’ın kendi ülkelerine, kendi vatanlarına huzuru kalple dönebilmelerini sağlamaktır. Bunun dışında da 350 bin civarında yine Suriyeli Kürt’ü ülkemizde misafir etmekteyiz.

Bugün (dün) harekatın 7’nci günündeyiz. Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu’nda tüm dünya ile paylaştığımız güvenli bölge haritasına uygun şekilde operasyonumuz başarıyla devam ediyor. Bu (dün) sabah itibarıyla yaklaşık bin kilometrekarelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardık. İnşallah kısa zamanda Münbiç’ten Irak sınırımıza kadar olan bölgeyi güvenli hale getirip ilk etapta 1 milyon daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz.

BARIŞ PINARLARIYLA YEŞERENE KADAR

Afrin, Cerablus ve Azez’de olduğu gibi burada da uluslararası destekle alt yapı okul, hastane ve konut projeleriyle istikrarı sağlayacağız. Suriye’nin kuzeyi barış pınarlarıyla yeniden yeşerene, hedeflerimize ulaşana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Atamız Dede Korkut’un dediği gibi; ‘İyi dost iyi günde çağrıldığında, kötü günde ise çağrılmadan gelendir.’ Türkiye’nin teröre karşı verdiği beka mücadelesinde siz kardeşlerimizden çok güçlü dayanışma bekliyoruz. Operasyonun başladığı andan itibaren Türkiye’ye destek veren tüm liderlere buradan bir kez daha teşekkür ediyorum.

MÜHİMMATLA UÇAĞA NASIL BİNDİ

Hiçbir DEAŞ militanının Suriye’nin kuzeydoğusunu terk etmemesini sağlayacağız. Yabancı terörist savaşçıların eşleri ve çocuklarının rehabilitasyonu noktasında da kaynak ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğine hazırız. Türkiye’ye DEAŞ ile mücadelenin önemini anlatan ülkeler, 2014-2015 yıllarında yabancı terörist savaşçıları durdurmakta başarısız oldu. Belki de ismini vermek istemediğim bir Avrupa ülkesi, bir vatandaşının 2014 yılında İstanbul’a giden bir uçağa, bavulunda mühimmatla nasıl binebildiğini izah edecektir.

Türkiye’ye tam destek

  • Türk Konseyi Devlet Başkanları 7. Zirvesi sonuç bildirgesinde, Barış Pınarı Harekatı’na destek kararı yer aldı. Toplantı sonrasında kabul edilen ve liderlerce imzalanan bildiride, Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili şu ifadelere yer verildi: “Türk Konseyi, Suriyelilerin teröristlerin zulmünden kurtarılmasına ve yerlerinden edilmiş Suriyelilerin ana vatanlarına güvenli ve gönüllü geri dönüşleri için şartların oluşturulmasına katkıda bulunacağına inanıyor.”
  • Putin ile Suriye’yi görüştü
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Kremlin’den görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İki lider siyasi sürecin sürmesi konusunda fikir birliğine vardı. Anayasa Komitesinin bu ay sonunda başlatılması konusunda mutabık kalındı. İki lider, Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda tekrar mutabık kaldı ve teyit etti”

Münbiç’teki durum kabul edilemez
DÜNYA
Münbiç’teki durum kabul edilemez
Türkiye tek yürek oldu

Türkiye tek yürek oldu

Areda Survey tarafından Barış Pınarı Harekatı'na özel anket yapıldı.
İncirlik ve Kürecik masaya gelebilir

İncirlik ve Kürecik masaya gelebilir

​Türkiye, ABD yaptırımlarına karşı hangi adımları atabilir?
Moraller yüksek

Moraller yüksek

​Tel Abyad ve Rasulayn'da ince temizlik faaliyetlerine geçildi.
2 milyon Suriyeli evine dönecek

2 milyon Suriyeli evine dönecek

​Kerem Kınık, Tel Abyad'a insani yardımların ulaştığını açıkladı.
Akçakale ne düşünüyor?

Akçakale ne düşünüyor?

'Beş oğlumu vereyim bir asker vermeyelim!' Yeni Şafak sınırın sıfır noktasında...
PKK’nın hamisi Avrupa

PKK’nın hamisi Avrupa

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'yi kınayan Avrupa, PKK'nın hamisi oldu.
PKK Türkmen köylerine çöktü

PKK Türkmen köylerine çöktü

​Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Cuma, Yeni Şafak'a konuştu.
PKK/YPG'ye<br>İsrail kalkanı

PKK/YPG'ye
İsrail kalkanı

​Proje devlet planını bozan Barış Pınarı'nı hazmedemediler.
Yaptırım boşa çaba

Yaptırım boşa çaba

​Donald Trump iç kamuoyunu rahatlatmaya yönelik adımlar atıyor.
Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

​Tunus'un güneyinde küçük bir Berberi köyü.

Anadolu'da yatırıma<br>hız vereceğiz

Anadolu'da yatırıma
hız vereceğiz

​Çağrı Merkezi sektörütam gaz büyümeyi sürdürüyor.
Volkswagen<br>algıya oynadı

Volkswagen
algıya oynadı

​Alman basınından erteleme iddiası geldi.
Münbiç 'gelin bizi kurtarın' diyor

Münbiç 'gelin bizi kurtarın' diyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü dönüşü gazetecilere konuştu.
Kritik görüşme

Kritik görüşme

​ABD Başkan Yardımcısı Pence perşembe günü Erdoğan ile görüşecek.
611'e yükseldi

611'e yükseldi

​Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı.
Şehitler uğurlandı

Şehitler uğurlandı

​Barış Pınarı şehitlerinin naaşları memleketlerine gönderildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.