Türkiye’ye tam destek

Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin bilgi verdi: PKK/YPG terör örgütünü tasfiye etmeye yönelik 9 Ekim tarihinde çok önemli bir adım attık. Barış Pınarı Harekatımızın iki önemli amacı vardır; bunlardan ilki Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG kaynaklı terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Harekatın ikinci gayesi ise 8 yıldır misafir ettiğimiz 3 milyon 650 bin Suriyeli Arap’ın kendi ülkelerine, kendi vatanlarına huzuru kalple dönebilmelerini sağlamaktır. Bunun dışında da 350 bin civarında yine Suriyeli Kürt’ü ülkemizde misafir etmekteyiz.

Bugün (dün) harekatın 7’nci günündeyiz. Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu’nda tüm dünya ile paylaştığımız güvenli bölge haritasına uygun şekilde operasyonumuz başarıyla devam ediyor. Bu (dün) sabah itibarıyla yaklaşık bin kilometrekarelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardık. İnşallah kısa zamanda Münbiç’ten Irak sınırımıza kadar olan bölgeyi güvenli hale getirip ilk etapta 1 milyon daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz.

BARIŞ PINARLARIYLA YEŞERENE KADAR

Afrin, Cerablus ve Azez’de olduğu gibi burada da uluslararası destekle alt yapı okul, hastane ve konut projeleriyle istikrarı sağlayacağız. Suriye’nin kuzeyi barış pınarlarıyla yeniden yeşerene, hedeflerimize ulaşana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Atamız Dede Korkut’un dediği gibi; ‘İyi dost iyi günde çağrıldığında, kötü günde ise çağrılmadan gelendir.’ Türkiye’nin teröre karşı verdiği beka mücadelesinde siz kardeşlerimizden çok güçlü dayanışma bekliyoruz. Operasyonun başladığı andan itibaren Türkiye’ye destek veren tüm liderlere buradan bir kez daha teşekkür ediyorum.

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MÜHİMMATLA UÇAĞA NASIL BİNDİ

Hiçbir DEAŞ militanının Suriye’nin kuzeydoğusunu terk etmemesini sağlayacağız. Yabancı terörist savaşçıların eşleri ve çocuklarının rehabilitasyonu noktasında da kaynak ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğine hazırız. Türkiye’ye DEAŞ ile mücadelenin önemini anlatan ülkeler, 2014-2015 yıllarında yabancı terörist savaşçıları durdurmakta başarısız oldu. Belki de ismini vermek istemediğim bir Avrupa ülkesi, bir vatandaşının 2014 yılında İstanbul’a giden bir uçağa, bavulunda mühimmatla nasıl binebildiğini izah edecektir.

Türkiye’ye tam destek

Türk Konseyi Devlet Başkanları 7. Zirvesi sonuç bildirgesinde, Barış Pınarı Harekatı’na destek kararı yer aldı. Toplantı sonrasında kabul edilen ve liderlerce imzalanan bildiride, Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili şu ifadelere yer verildi: “Türk Konseyi, Suriyelilerin teröristlerin zulmünden kurtarılmasına ve yerlerinden edilmiş Suriyelilerin ana vatanlarına güvenli ve gönüllü geri dönüşleri için şartların oluşturulmasına katkıda bulunacağına inanıyor.”

Putin ile Suriye’yi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Kremlin’den görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İki lider siyasi sürecin sürmesi konusunda fikir birliğine vardı. Anayasa Komitesinin bu ay sonunda başlatılması konusunda mutabık kalındı. İki lider, Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda tekrar mutabık kaldı ve teyit etti”