​Türkiye’yi F-35’ten tek taraflı çıkaramaz: ABD mektupta itiraf etti

F-35 Programı’ndan hiçbir ülke tek taraflı çıkartılamaz maddesi bulunuyor. ABD’nin Türkiye’yi programının dışına çıkarmasının hukuki bir dayanağı yok. ABD de Türkiye’ye gönderdiği mektupta Türkiye dışındaki ülkelerle mutabakat zaptı imzaladığını itiraf ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, daha önce ‘F-35 Programı’ndan hiçbir ülke tek taraflı çıkartılamaz’ dediklerini hatırlattı ve ABD’den aldıkları son mektubun kendilerini haklı çıkardığını bildirdi. Ekonomi Muhabirleri Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Demir, Derneğin yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

İsmail Demir

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“TÜRKİYE’Yİ ÇIKARTTIM” DEMEKLE OLMAZ

Burada, F-35 Programı’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demir, şu ifadeleri kullandı: “F-35 Programı’ndan çıkartılma ve F-35’lerimizin bir kısmının verilmemesi konularının bir hukuki zemini var, mutabakat zaptına dayalı bir ortaklık var. Biz bu imzalanan metin çerçevesinde herhangi bir ortağın, ana ülke olsa bile diğer bir ortağı ‘çıkarttım’ demekle çıkartamayacağını söyledik. Çünkü bu metne göre, herhangi bir ortağın buradan çıkartılması ancak bütün ortakların oy birliğiyle olur veya kendisi çekilir. Bunun hiçbirisi gerçekleşmediği halde ‘Türkiye’yi çıkarttım’ açıklamalarının bir hukuki zemini yoktur.

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AMERİKALILAR İTİRAF ETTİ

Geçen ay yazılan bir mektupta da ABD’liler bunu bir nevi itiraf etmiş oldular, çünkü söylediklerine göre bu mutabakat zaptı çerçevesinden kendileri çekildiklerini, ayrı bir mutabakat zaptı ile işe devam edeceklerini bildiriyorlar. Bu ne demek? ‘Biz bu kurduğumuz tablodan birisini çıkartamayacağımızı anladık, onun için biz bu masadan kalkalım, diğer işimize gelenleri de alalım ama diğer metin askıda kalsın. ‘Yani ‘hukuki olarak hükümsüz olamasa da pratik olarak hükümsüz kalsın’ anlamında bir adıma gidildi. ABD’nin son mektubu bizi haklı çıkardı.”

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