Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Türkiyeyi F-35ten tek taraflı çıkaramaz ABD mektupta itiraf etti
AMERİKA SAVUNMA SANAYİ

Türkiye’yi F-35’ten tek taraflı çıkaramaz: ABD mektupta itiraf etti

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarmasına ilişkin, “F-35’ten hiçbir ülke tek taraflı çıkartılamaz demiştik. ABD’nin son mektubu bizi haklı çıkardı” dedi. İmzalanan mutabakat zaptının önemine dikkat çeken Demir, “Bu metne göre herhangi bir ortağın buradan çıkartılması ancak bütün ortakların oybirliğiyle olur veya kendisi çekilir” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiye’yi F-35’ten tek taraflı çıkaramaz: ABD mektupta itiraf etti
ABD, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S400 hava savunma sistemlerini bahane ederek, Türkiye’ye F-35’lerin satışını engellemişti.

F-35 Programı’ndan hiçbir ülke tek taraflı çıkartılamaz maddesi bulunuyor. ABD’nin Türkiye’yi programının dışına çıkarmasının hukuki bir dayanağı yok. ABD de Türkiye’ye gönderdiği mektupta Türkiye dışındaki ülkelerle mutabakat zaptı imzaladığını itiraf ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, daha önce ‘F-35 Programı’ndan hiçbir ülke tek taraflı çıkartılamaz’ dediklerini hatırlattı ve ABD’den aldıkları son mektubun kendilerini haklı çıkardığını bildirdi. Ekonomi Muhabirleri Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Demir, Derneğin yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

İsmail Demir
İsmail Demir

'Türkiye F-35 programından resmi olarak çıkarıldı' iddiası
DÜNYA
'Türkiye F-35 programından resmi olarak çıkarıldı' iddiası

“TÜRKİYE’Yİ ÇIKARTTIM” DEMEKLE OLMAZ

  • Burada, F-35 Programı’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demir, şu ifadeleri kullandı: “F-35 Programı’ndan çıkartılma ve F-35’lerimizin bir kısmının verilmemesi konularının bir hukuki zemini var, mutabakat zaptına dayalı bir ortaklık var. Biz bu imzalanan metin çerçevesinde herhangi bir ortağın, ana ülke olsa bile diğer bir ortağı ‘çıkarttım’ demekle çıkartamayacağını söyledik. Çünkü bu metne göre, herhangi bir ortağın buradan çıkartılması ancak bütün ortakların oy birliğiyle olur veya kendisi çekilir. Bunun hiçbirisi gerçekleşmediği halde ‘Türkiye’yi çıkarttım’ açıklamalarının bir hukuki zemini yoktur.

Türkiye'nin F35 programından çıkarılmasına Bayraktar'dan yanıt: İnsansız savaş uçağımızın ilk prototipi 2023'te göklerde
EKONOMİ
Türkiye'nin F35 programından çıkarılmasına Bayraktar'dan yanıt: İnsansız savaş uçağımızın ilk prototipi 2023'te göklerde

AMERİKALILAR İTİRAF ETTİ

Geçen ay yazılan bir mektupta da ABD’liler bunu bir nevi itiraf etmiş oldular, çünkü söylediklerine göre bu mutabakat zaptı çerçevesinden kendileri çekildiklerini, ayrı bir mutabakat zaptı ile işe devam edeceklerini bildiriyorlar. Bu ne demek? ‘Biz bu kurduğumuz tablodan birisini çıkartamayacağımızı anladık, onun için biz bu masadan kalkalım, diğer işimize gelenleri de alalım ama diğer metin askıda kalsın. ‘Yani ‘hukuki olarak hükümsüz olamasa da pratik olarak hükümsüz kalsın’ anlamında bir adıma gidildi. ABD’nin son mektubu bizi haklı çıkardı.

F-35’i vermemeleri en hayırlı iş
EKONOMİ
F-35’i vermemeleri en hayırlı iş

Avrupa’dan F-35’e alternatif: Almanya, Fransa ve İspanya iş birliği
DÜNYA
Avrupa’dan F-35’e alternatif: Almanya, Fransa ve İspanya iş birliği
Abone Ol Google News
İşgalcilere uçan tekme

İşgalcilere uçan tekme

​Filistinli genç İsrail polisinin saldırısına böyle karşılık verdi.
Provokatif tutuma son verin

"Provokatif tutuma son verin"

​Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama.
İşgalci İsrail güçleri yaralıların tedavi edildiği kliniği de bastı

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

10-11-12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.