Twitter Hindistan’daki çalışanlarının yüzde 90’ını işten çıkardı

Gündem

Ece Erken duruşmada isyan etti: Herkes çok kibar sanki eşimi öldürüp yerlerde sürüklenmediler

Bakırköy’de Beşiktaş'ın eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortak olduğu balık restoranında vurularak öldürülmesine ilişkin 20 sanığın yargılandığı davaya devam ediliyor. Duruşma esnasında beyanını dile getiren Ece Erken, “Birçok insan ifadesini değiştirdi ama ben kadın olarak bu davanın arkasındayım” dedi. Erken, "Burada herkes çok kibar, çok efendi. Sanki benim eşim öldürülmemiş, yerlerde sürüklenmemiş gibi davranılıyor. Benim kocam öldü, ben eksiğim, ben kırmızı reçeteli ilaçlarla ayakta duruyorum, uyuyamıyorum. Bir insan öldü, bundan bu kadar rahat bahsediyor olmaları, çok canımı yakıyor" diye konuştu.