DünyaTwitterdan dünyayasavaş açtı
AMERİKA

Twitter’dan dünyaya savaş açtı

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Twitter üzerinden dünyaya savaş açtı. Trump, 48 saat içinde Kuzey Kore, İran, Pakistan ve Filistin’i tehdit etti. Trump son hedefi Filistin’e, dış yardımları kesme şantajında bulundu. Jet yanıt veren Filistin yönetimi, Trump’a “Kudüs satılık değildir” mesajı gönderdi.

Haber MerkeziYeni Şafak
Trump, son 48 saat içerisinde Kuzey Kore, İran, Pakistan ve Filistin’i tehdit etti.
Trump, son 48 saat içerisinde Kuzey Kore, İran, Pakistan ve Filistin’i tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Twitter üzerinden dünyaya savaş açtı. Trump, son 48 saat içerisinde Kuzey Kore, İran, Pakistan ve Filistin’i tehdit etti. Trump, son hedefi Filistin’e, Ortadoğu barış sürecinde müzakere masasında olmaması durumunda ekonomik yardımları kesebileceği sinyalini verdi. ABD’nin her yıl Filistin yönetimine yüzlerce milyon dolarlık yardım yaptığını kaydeden Trump, “karşılığında herhangi bir takdir veya saygı görmediklerini” savundu. Trump, “Halbuki artık barışı konuşmak istemeyen Filistinlilere neden gelecekte de bu büyük miktarlardaki ödemeleri yapmamız gereksin?” ifadelerini kullandı.

DOLARLA SATIN ALINAMAZ

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas’ın ofisi, 300 milyon dolarlık yardımı kesebileceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump’a “Kudüs satılık değildir” diyerek yanıt verdi. Abbas’ın sözcüsü Nabil Ebu Rudeyna ise “Kudüs Filistin’in ebedi başkentidir ve dolarlarla ya da altınla satın alınamaz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Aralık ayında yaptığı açıklamayla ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını, Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliği’nin de Kudüs’e taşınacağını açıklamıştı. ABD’nin kararına başta Türkiye olmak üzere çok sayıda ülkeden tepki gelmiş, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, ABD’nin Kudüs kararından dönmesi için yapılan çağrı, ezici çoğunlukla kabul edilmişti.

SİYASİ ŞANTAJ SÖKMEZ

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ortadoğu barış sürecinde müzakere masasında olmaması durumunda, Filistin yönetimine ekonomik yardımları kesebileceği tehdidini, “siyasi şantaj” olarak değerlendirdi.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum yaptığı yazılı açıklamada, “Trump’ın, Filistin yönetimi ve UNRWA’ya (BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu) işgal güçleriyle müzakerelere dönene kadar yardımları keseceği tehdidi, ucuz bir siyasi şantajdır.” ifadelerini kullandı.


Parasal değerle ölçülmez

Pakistan yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump’ın kişisel Twitter hesabından Pakistan’ın terörizmle mücadele konusunda ABD’yi kandırdığı yönündeki iddialarına tepki gösterdi. Başbakan Şahid Hakan Abbasi başkanlığında toplanan Ulusal Güvenlik Komitesi (NSC), İslamabad yönetiminin yıllardır terörle büyük ölçüde kendi imkanlarıyla mücadele ettiği, bunun ekonomisine büyük zarar verdiği vurgulandı.Yayınlanan bildiride, “ABD Başkanının ifadeleri, olgularla açık şekilde çelişmektedir. Pakistan milletinin on yıllardır ödediği bedelleri inkar eden bu sözler, iki ülke arasında nesiller boyu inşa edilen güvene darbe vurmuştur.” değerlendirmesine yer verildi.

Nükleer düğme tartışması

ABD Başkanı Donald Trump, masasında nükleer bir silah düğmesinin olduğunu dile getiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’u hedef aldı. Trump “’Nükleer silah butonunun her zaman masasında olduğunu’ açıklamış. Ona, tükenmiş ve açlık çeken rejiminden biri benim de nükleer silah butonumun olduğunu söylesin! Ancak bu, onunkinden çok daha büyük ve güçlü bir buton ve bu çalışıyor.” sözleriyle Kim Jong-un’a meydan okudu. Kim, devlet televizyonunda yaptığı yeni yıl konuşmasında, ABD topraklarının Kuzey Kore’nin nükleer vuruş menzilinde olduğunu söylemişti.

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