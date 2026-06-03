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UAEA'dan olağanüstü toplantı kararı: BAE'deki santrale gerçekleştirilen saldırı ele alınacak

UAEA'dan olağanüstü toplantı kararı: BAE'deki santrale gerçekleştirilen saldırı ele alınacak

22:233/06/2026, mercredi
AA
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Barakah Nükleer Enerji Santrali
Barakah Nükleer Enerji Santrali

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu, Barakah Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik saldırıyı görüşmek üzere 5 Haziran'da olağanüstü toplanacak. Toplantı talebi, Mısır, Ürdün, Fas ve Suudi Arabistan tarafından yapıldı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Barakah Nükleer Enerji Santrali'ne yapılan saldırıya ilişkin 5 Haziran'da olağanüstü toplantı düzenleyecek.

UAEA'dan yapılan yazılı açıklamada, Mısır, Ürdün, Fas ve Suudi Arabistan'ın saldırıya dair olağanüstü toplantı yapılması talebinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, UAEA Yönetim Kurulu'nun bu kapsamda 5 Haziran'da olağanüstü toplantı düzenleyeceği bildirildi.

BAE'nin Abu Dabi Emirliği'ne bağlı Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmında 17 Mayıs'ta İHA ile düzenlenen saldırı sonucu yangın çıkmıştı.

BAE'li yetkililer, saldırıyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını ve saldırıda kullanılan İHA'ların Irak topraklarından fırlatıldığının tespit edildiğini açıklamıştı.


#Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı
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#Barakah Nükleer Enerji Santrali
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