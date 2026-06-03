UAEA'dan olağanüstü toplantı kararı: BAE'deki santrale gerçekleştirilen saldırı ele alınacak

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Barakah Nükleer Enerji Santrali'ne yapılan saldırıya ilişkin 5 Haziran'da olağanüstü toplantı düzenleyecek.

UAEA'dan yapılan yazılı açıklamada, Mısır, Ürdün, Fas ve Suudi Arabistan'ın saldırıya dair olağanüstü toplantı yapılması talebinde bulunduğu belirtildi.