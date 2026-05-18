BAE'de nükleer santral vuruldu

ABD-İsrail ittifakı ile İran arasında bir kez daha gerilim artarken, dün Körfez bölgesinde dikkati çeken bir saldırı gerçekleşti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi Emirliği'ne bağlı Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmında insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı duyuruldu. Saldırının, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer ve enerji tesislerini vurma tehditlerinin hemen ardından gelmesi, Tahran savaşın yeniden başlamasına karşı gözdağı mı veriyor yorumuna neden oldu. Geçen hafta içi İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Netanyahu’nun BAE’ye gizli ziyaret gerçekleştirdiği iddiaları üzerine, İsrail ile iş birliği yapmanın akılsızca bir kumar olduğunu söylemişti.

JENERATÖRDE YANGIN ÇIKTI

Abu Dabi Basın Ofisi'nin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, Abu Dabi Emirliği'ne bağlı Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmında İHA saldırısı sonucu yangın çıktığı belirtildi. Santralin iç güvenlik çevresi dışında bulunan bir elektrik jeneratöründe çıkan yangına ekiplerin müdahale ettiği aktarıldı. Yangının bir İHA saldırısından kaynaklandığı bildirilen açıklamada, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı ve radyasyon güvenliği seviyelerinde herhangi bir etkilenme olmadığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca gerekli tüm önleyici tedbirlerin alındığı ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. BAE Federal Nükleer Düzenleme Kurumu da yangının santralin güvenliği ya da temel sistemlerinin işleyişi üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını, tüm ünitelerin normal şekilde çalışmayı sürdürdüğünü bildirdi. İHA saldırısının hangi ülke ya da kişiler tarafından gerçekleştirildiğine dair bilgi verilmedi.

LAVAN ADASI HEDEFTE

Öte yandan İngiliz The Telegraph’ın edindiği bilgiye göre, ABD Başkanı Trump’ın ekibindeki bazı isimler, BAE’nin nisan ayı başında düzenlenen gizli askeri operasyonlarda hedef alındığı bildirilen Lavan Adası'nı fiilen devralmasını önerdi. Eski bir üst düzey Trump güvenlik yetkilisi, “Gidin ve alın onları” ifadesini kullanarak bunun BAE askerlerinin sahada olması anlamına geldiğini belirtti. BAE, İsrail ve ABD’nin şubat ayı sonunda İran’a yönelik saldırıları başlatmasının ardından Tahran’ın misillemelerinin ana hedefi konumunda bulunuyor. Körfez ülkesi, İran’ın 2 bin 800’ün üzerinde füze ve insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırı dalgasıyla karşı karşıya kaldı.







