Tahran'da vatandaşlara silah kullanma eğitimi: Diğer şehirlerde de gerçekleşmesi bekleniyor

22:59 17/05/2026, Pazar
Tahran’daki Venek Meydanı’nda halka silah eğitimi veriliyor
İran’ın başkenti Tahran’daki Venek Meydanı’nda kurulan platformlarda, askeri kıyafetli görevliler tarafından vatandaşlara pratik ve teorik silah eğitimi verilmeye başlandı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği ve silah söküp takma ile nişan alma tekniklerinin öğretildiği bu uygulamaların şehrin diğer meydanlarına da yayılması bekleniyor.

Başkentte yer alan Venek Meydanı'nda üzerinde askeri kıyafet bulunan üç kişi, kurulan platformda halka silah eğitimi veriyor.

Eğitimde, silahların nasıl söküldüğü ve nasıl toplandığı anlatılırken nişan almanın da incelikleri gösteriliyor.

Diğer şehirlerde de eğitimin verilmesi bekleniyor

Eğitimler yalnızca teorik değil pratik olarak da gerçekleştiriliyor ve vatandaşların silahları söküp tekrar takmasına müsaade ediliyor.

Meydanda bulunan halkın ilgi gösterdiği silah eğitiminin şehrin diğer meydanlarında da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Ayrıca Devlet Televizyonu'nda yayınlanan programlarda da halka silahlarla ilgili bilgiler veriliyor.


