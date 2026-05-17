Kerkük–İstanbul uçuşları iki ay sonra yeniden başladı

22:1517/05/2026, Pazar
AA
Kerkük Havalimanı’ndan İstanbul’a ilk uçuş yeniden yapıldı.
Orta Doğu’daki gerilim nedeniyle bir süredir uçuşlara kapalı olan Uluslararası Kerkük Havalimanı’nda İstanbul seferleri yeniden başlatıldı. Irak Hava Yolları’nın yaklaşık iki ay aradan sonra gerçekleştirdiği ilk uçuşla birlikte Kerkük–İstanbul hattında haftada 4 gün sefer düzenleneceği açıklandı. Yetkililer, yaz sezonuyla birlikte yolcu talebine bağlı olarak sefer sayısının artırılacağını bildirdi.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla tırmanan Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle Irak'ta uçuşların askıya alındığı Uluslararası Kerkük Havalimanı'nda İstanbul seferleri yeniden başladı.

Kerkük Havalimanı Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Irak Hava Yolları'nın yaklaşık iki ay aradan sonra İstanbul'a ilk seferini bugün Uluslararası Kerkük Havalimanı'ndan gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, Irak Hava Yollarının Kerkük-İstanbul seferlerinin pazar, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 4 kez yapılacağı belirtildi.

Yaz mevsiminin gelmesi, okulların tatil edilmesi ve turizm sezonunun başlamasıyla sefer sayılarında artışa gidilecek.

Irak, ABD ve İsrail’in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ardından hava sahasını uçuşlara kapatmıştı.

Kerkük Havalimanı, 16 Ekim 2022’de dönemin Irak Ulaştırma Bakanı Nasır Hüseyin'in katılımıyla hizmete açılmış, aynı ay içinde Türkiye’ye yönelik ilk uluslararası seferler de başlamıştı.


