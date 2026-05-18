Suudi Arabistan'dan Irak sınırında İHA saldırısına sert tepki: Karşılık verme hakkımız saklıdır

00:1418/05/2026, Pazartesi
Suudi Arabistan, Irak’tan hava sahasına giren 3 İHA’ya müdahale etti
Suudi Arabistan hava sahasına Irak yönünden giren 3 insansız hava aracı (İHA), hava savunma sistemleri tarafından anında tespit edilerek imha edildi. Saldırı girişimine sert tepki gösteren Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Maliki, ülkenin egemenliğini hedef alan bu hamleye karşı "uygun zaman ve mekanda karşılık verme hakkını" saklı tuttuklarını ilan etti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Irak hava sahasından ülkeye giren 3 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki'nin konuya ilişkin açıklamalarına yer verildi.

Maliki, pazar günü sabah saatlerinde Irak yönünden gelerek ülkenin hava sahasına giren 3 İHA'nın hava savunma sistemlerince tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini belirtti.

"Karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır"

Ülke güvenliğine yönelik tehditlere karşı kararlılık mesajı veren Maliki,
"Savunma Bakanlığı, bu saldırı girişimine uygun zaman ve mekanda karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır."
ifadesini kullandı.

Sözcü Maliki, Suudi Arabistan’ın egemenliğini, güvenliğini, vatandaşlarını ve ülkede ikamet eden yabancıların emniyetini hedef alan her türlü eyleme karşı gerekli tüm operasyonel önlemlerin alınacağını ve uygulanacağını vurguladı.



