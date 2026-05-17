İsrail'in Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan yardım konvoyuna Libya’da geçiş engeli

İsrail’in Gazze’deki ablukasını kırmak amacıyla kara yoluyla yola çıkan ve 30 ülkeden 350'den fazla aktivisti barındıran Küresel Sumud Filosu konvoyu, Libya'nın doğusuna geçmek için Sirte yakınlarında bekletiliyor. Yanlarında ambulans ve mobil evler taşıyan heyet, geçiş izni alabilmek için yetkililerle diplomasi trafiğini sürdürüyor.
İsrail’in Gazze’deki ablukasını kırmak amacıyla kara yoluyla hareket eden Küresel Sumud Filosu konvoyunun, Libya’nın doğusuna giriş yapacağı Sirte şehri yakınlarında 20 saati aşkın süredir bekleyişi devam ediyor.
Trablus'un batısındaki Zaviye şehrinden 15 Mayıs'ta yola çıkan konvoyda Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden 350'nin üzerinde aktivist yer alıyor.
Konvoyda ayrıca Gazze’ye ulaştırılmak üzere 20 konteyner mobil ev, insani yardım malzemesi ve tıbbi malzeme ile 5 ambulans bulunuyor.
Konvoydaki Türk aktivistlerin sorumlusu Hayati Arslan, yaptığı açıklamada, Sirte yakınlarına ulaştıklarını ve konvoyun yoluna devam etmesi için Libya'nın doğusundaki yetkililerle görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
"Gazze'de her gün insanlar ölüyor"
Arslan, Küresel Sumud Filosu ve konvoyundaki insani yardım malzemelerinin Gazze’deki yıkım karşısında çok az kaldığını belirterek, ablukanın kırılması halinde dünyanın dört bir yanından Gazze’ye binlerce tır insani yardım malzemesi ulaşacağını kaydetti.
Libya’nın doğusundaki yetkililerin Gazze konusundaki hassasiyetlerini bildiklerini ve bunu takdir ettiklerini belirten Arslan, taleplerinin insani yardım malzemeleri ve aktivistlerle birlikte konvoyun geçişine izin verilmesi olduğunu vurguladı.
Konvoydaki tüm aktivistlerin yola devam etmesini istiyoruz
Konvoydaki Cezayir heyetinin organizatörü Mervan bin Kattane de Libya'nın doğusundaki hükümetin konvoydaki yalnız Libyalıların geçişine müsaade edeceği yönündeki açıklamasını hatırlatarak, konvoydaki tüm aktivistlerin yola devam etmesini istediklerini dile getirdi.
Görüşmelerin olumlu neticelenmesini umduklarını dile getiren Kattane, konvoyun bir an önce kaldığı yerden Gazze’ye doğru yoluna devam etmesini arzu ettiklerini sözlerine ekledi.