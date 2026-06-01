Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rosatom 'Nükleer vakanın habercisi' diyerek uyardı: Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne dikkat çekti

Rosatom 'Nükleer vakanın habercisi' diyerek uyardı: Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne dikkat çekti

14:041/06/2026, الإثنين
AA
Sonraki haber
Zaporijya Nükleer Güç Santrali
Zaporijya Nükleer Güç Santrali

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) yönelik saldırının "nükleer vakanın habercisi" olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Rus devlet televizyonu Perviy Kanal'a yaptığı açıklamada, Zaporijya NGS'ye düzenlenen saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saldırının tesadüfi olmadığını belirten Likhachev,
"Bu, bir nükleer enerji tesisine yönelik kasıtlı bir saldırı örneğidir. Ne bizde ne de askeri uzmanlarda, bunun tesadüfi bir saldırı olmadığına, operatörün mermiyi nereye yönlendirdiğini çok iyi bildiğine dair hiçbir şüphe yok"
dedi.

Zaporijya NGS'de meydana gelebilecek herhangi bir patlama veya yangının ciddi sonuçlar doğurabileceğine işaret eden Likhachev, "Zaporijya NGS'de herhangi bir patlama, herhangi bir yangın, reaktör bloğunun enerji, elektrik ve su tedarikinin kesin kaybı anlamına gelir. Bu da nükleer vakanın habercisidir." ifadelerini kullandı.

Saldırıyı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile değerlendireceğini belirten Likhachev, 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ait insansız hava aracının santraldeki güç ünitesine isabet ettiğini bildirmişti.

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.



#Rusya
#Ukrayna
#Zaporijya Nükleer Güç Santrali
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arjantin’in Dünya Kupası yolculuğu başlıyor! Kadrosu, rakipleri, maç tarihleri ve saatleri belli oldu