Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
Rusya uçak yakıtı ihracatını yasakladı

Rusya uçak yakıtı ihracatını yasakladı

09:381/06/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Uçak yakıtı ihracatına 5 aylık yasak.
Uçak yakıtı ihracatına 5 aylık yasak.

Rusya, iç piyasada istikrarı sağlamak amacıyla uçak yakıtı ihracatını 30 Kasım’a kadar geçici olarak yasakladı. Karardan hükümetler arası anlaşmalar kapsamındaki tedariklerin muaf tutulacağı bildirildi.

Rus hükümeti, uçak yakıtı ihracatının 30 Kasım'a kadar geçici olarak yasaklandığını bildirdi.

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, uçak yakıtı ihracatına ilişkin alınan karara yer verildi.

Uçak yakıtı ihracatının 30 Kasım'a kadar 5 ay süreyle yasaklandığına işaret edilen açıklamada,
"Alınan kararın amacı, iç yakıt piyasasında istikrarlı bir durum sağlamaktır"
ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hükümetler arası anlaşmalar kapsamında yapılan tedariklerin yasaktan muaf tutulacağı kaydedildi.

Rusya'da benzin ihracatı da 1 Nisan'dan itibaren yasaklanırken hükümet iç piyasadaki istikrarı korumak için çeşitli yakıt türlerine zaman zaman ihracat yasağı uyguluyor.


#Rusya
#uçak
#yakıt
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emlak vergisi bugün son gün mü? Emlak vergisi ödemesi nasıl ödenir, kimler muaf olacak?