Üç aşamalı ateşkes teklifi

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in 3 aşamalı yeni bir ateşkes taslağı sunduğunu, taslağın 6 haftalık ilk aşamasında Gazze'deki yerleşimlerden çekilmeyi ve bazı rehinelerin bırakılmasını öngördüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki son duruma ve ateşkes müzakereleriyle ilgili İsrail'in yaptığı yeni öneriye ilişkin açıklamalarda bulundu.

1. AŞAMA: 6 HAFTALIK ATEŞKES OLACAK, İSRAİL ÇEKİLECEK

Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirdi.

"Yeni taslak 3 aşamadan oluşuyor ve ilk aşama 6 haftalık; İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekilmesini içeriyor" diyen Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu rehinelerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü söyledi.

2. AŞAMA: ÇATIŞMALAR KALICI OLARAK SONLANACAK

Hamas'a Katar üzerinden iletilen öneriye ilişkin Biden, "Bu 6 haftalık ilk aşamada İsrail ile Hamas, ikinci aşamaya yani çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakereleri yürütecek. İkinci aşamada, sağ olan erkek askerler dahil kalan rehineler serbest bırakılacak, İsrail Gazze'den çekilecek, (ilk aşamadaki) geçici ateşkes kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşecek" diye konuştu.

3. AŞAMA: GAZZE YENİDEN İNŞA EDİLECEK

İkinci aşamada tarafların anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda üçüncü aşamaya geçileceğini kaydeden Biden, bu son aşamada Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini belirtti.

İSRAİL'E SESLENDİ: MUTLAK ZAFER YAKLAŞIMI GÜVENLİĞİ SAĞLAYAMAZ

Konuşmasında İsrail'e seslenen Biden, "Bir adım geri çekilip eğer bu şans kaybedilirse ne olur diye düşünmenizi istiyorum. Bu fırsatı kaybedemeyiz" yorumunu yaptı ve İsrail'in "mutlak zafer" gibi bir yaklaşımla kendi güvenliğini sağlayamayacağını vurguladı.

BLINKEN'DAN HAKAN FİDAN'A ATEŞKES TELEFONU

Diğer taraftan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelerde gündeme getirilen son teklifin ele alındığı belirtildi.

Hamas: Olumlu karşılamaya hazırız

ABD Başkanı Joe Biden’ın ateşkes teklifi açıklamaları sonrası gözler Filistinli direniş hareketi Hamas’a çevrildi. Hamas’tan yapılan ilk açıklamada, “Kalıcı ateşkes için her türlü teklidi olumlu şekilde karşılamaya hazırız” denildi. Diğer taraftan teklif İsrail’i karıştırdı. İsrail'in Kanal 12 televizyonuna açıklamalarda bulunan ve adı verilmeyen İsrailli bir yetkili, Biden'ın "çatışmanın gerçekliğini anlamadığını" ileri sürdü. Biden'ın Gazze'deki son duruma ve ateşkes müzakereleriyle ilgili yaptığı konuşmayı "zayıf" bulduğunu ifade eden İsrailli yetkili, ateşkes önerisini "Hamas için bir zafer" olarak nitelendirdi.







