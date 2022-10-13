'Üçüncü Dünya Savaşı': Rus yetkili Ukrayna'nın NATO'ya kabulüne karşı uyardı

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi sekreter yardımcısı Alexander Venediktov Perşembe günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın NATO'ya kabulünün üçüncü bir dünya savaşıyla sonuçlanabileceğini söyledi.

Venediktov, TASS haber ajansına verdiği röportajda, "Kiev, böyle bir adımın Üçüncü Dünya Savaşı'na garantili bir tırmanış anlamına geleceğini çok iyi biliyor," dedi.

"Görünüşe göre, güvendikleri şey bu - bilgi gürültüsü yaratmak ve bir kez daha dikkatleri kendilerine çekmek."

Venediktov, Batı'nın Ukrayna'ya yardım ederek "çatışmanın doğrudan tarafı olduklarını" belirttiği Rus tutumunu da tekrarladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Moskova'da kısmen işgal altındaki dört bölgeyi Rus toprakları olarak ilan etmek için düzenlediği törenden sonra Eylül ayı sonunda NATO askeri ittifakına hızlı üyelik için sürpriz bir teklif duyurdu.

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Mykolaiv şehri Rus füzeleri tarafından vuruldu

Yetkililer, Moskova'nın Ukrayna topraklarını ilhakını "yasadışı" olarak nitelendiren BM Genel Kurulu kararının ardından Rus füzelerinin Mykolaiv şehrini vurduğunu ve Ukrayna'nın müttefiklerinin daha fazla askeri yardım yaptığını söyledi.

Mykolaiv Belediye Başkanı Oleksandr Senkevich bir sosyal medya paylaşımında, "Beş katlı bir konut binası vuruldu, iki üst kat tamamen yıkıldı, geri kalanı enkaz altında. Kurtarma ekipleri bölgede çalışıyor" dedi.

Rusya, patlayıcılı insansız hava araçları kullanarak Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki bir yerleşimi de hedef aldı, ancak kayıplar hakkında ayrıntı yok.

Kiev bölge valisi Oleksiy Kuleba, ön bilgilere dayanarak, saldırıların İran yapımı gezici mühimmatlardan kaynaklandığını söyledi. Bunlar genellikle 'kamikaze dronları' olarak bilinir.

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