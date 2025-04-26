Uganda'da Ebola salgını sona erdi

DSÖ'den yapılan açıklamada, salgın sürecinde 12'si doğrulanmış, 2'si olası olmak üzere 14 vaka kaydedildiği, bunlardan 4'ünün hayatını kaybettiği, 10'unun ise iyileştiği bildirildi.

DSÖ'den yapılan açıklamada, salgın sürecinde 12'si doğrulanmış, 2'si olası olmak üzere 14 vaka kaydedildiği, bunlardan 4'ünün hayatını kaybettiği, 10'unun ise iyileştiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Afrika Bölge Direktör Vekili Chikwe Ihekweazu, salgının hem kentleri hem de kırsal bölgeleri çok ciddi etkilediğini, bunun küresel finans kısıtlamalarına neden olduğunu kaydetti.