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Uganda'da Ebola salgını sona erdi

Uganda'da Ebola salgını sona erdi

16:1326/04/2025, Cumartesi
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Uganda, başkent Kampala'da 42 günlük izleme sürecinin tamamlanmasının ardından Ebola salgınının sona erdiğini açıkladı.

Uganda Sağlık Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, başkent Kampala'da 42 günlük izleme sürecinin tamamlanmasının ardından Ebola salgınının sona erdiğini bildirdi.


Bakanlık, son teyitli hastanın 14 Mart'ta taburcu edilmesinden bu yana geçen 42 günün ardından yeni bir vaka görülmediğini belirtti.


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Uganda'da izleme sürecinin tamamlanmasıyla ülkede Ebola salgının sona erdiğini teyit etti.


  • DSÖ'den yapılan açıklamada, salgın sürecinde 12'si doğrulanmış, 2'si olası olmak üzere 14 vaka kaydedildiği, bunlardan 4'ünün hayatını kaybettiği, 10'unun ise iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, toplam 534 temaslı kişinin takip edildiği belirtildi.


Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Afrika Bölge Direktör Vekili Chikwe Ihekweazu, salgının hem kentleri hem de kırsal bölgeleri çok ciddi etkilediğini, bunun küresel finans kısıtlamalarına neden olduğunu kaydetti.


Uganda'nın halk sağlığı acil durumlarıyla baş etme konusunda bölgede liderlik gösterdiğine işaret eden Ihekweazu, "DSÖ olarak her aşamada Uganda'nın bu çabalarına destek vermekten gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.




#Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
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