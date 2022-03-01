Ukrayna askerleri 2 Rus helikopterini düşürdü

Yabancıların orduda 2016'dan beri gönüllü olarak savaşabilmesinin mümkün olduğu ülkede, \"Ukrayna'nın Bölgesel Savunması için Uluslararası Lejyon\" isminde yabancılardan oluşan bir alt birlik oluşturulmuştu.

'YÖN TABELALARINI KALDIRIN'<br><br>Bir diğer grafikte ise \"Bölgenizdeki işaret ve yön tabelalarını kaldırın. Ruslar size yol sorarsa cevap vermeyin ya da yanlış yönlendirin. Düşmanın yaklaştığını görüyorsanız samanları veya lastikleri yakın. Rus ucubelerine yanlış bilgi verin ve kafalarını karıştırın!\" talimatları verildi.<br>

'GEREKİRSE ORMANI YAKIN'<br><br>\"Rus kötülüğünün üstesinden gelmek için neler yapabilirsiniz?\" başlığını taşıyan grafiklerde yer alan maddeler arasında \"Rus tanklarının gidişini ne olursa olsun engelleyin. Yolları kapatmak ağaçları kesin, yollara barikat kurun. Buna rağmen ilerliyorlarsa gerekirse ormanı yakın! Merak etmeyin, ormanlar yansa da işgalcilerin kemikleri ve küllerinden yeni bir orman doğacak\" ifadeleri yer aldı. <br>

PUSU KURMANIN PÜF NOKTALARI<br><br>Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yeni talimatlar yayınlandı.<br>Savunma Bakanlığı ayrıca, \"Ruslar için güzel şeyler yapın\" mesajıyla yayınlanan bir saldırı grafiğini de paylaştı.<br>Yayınlanan grafikte, Rus birliklerine pusu kurmanın püf noktaları anlatıldı.<br>

DÜŞMANIN ZAYIF NOKTALARI<br><br>Bakanlık, resmi sitesinde ise tank haricinde kalan düşman saldırı araçlarının zayıf noktalarını ayrıntılı biçimde belirtti.<br>Kamyonların ön camlarının ve motor ızgarasının hedef alınması gerektiği belirtilirken yollara kurulacak metal tuzaklarla lastiklerin de patlatılması gerektiği belirtildi. Zırhlı araçlar içinde de benzer talimatlar verildi.<br>

'ÖN CAMINI HEDEF ALIN'<br><br>Bir diğer hedefin ise, tankların ön kısmında bulunan optik algılayıcıların olması gerektiği belirtildi. Buna göre optik okuyuculara yapılacak saldırıyla tankların körleştirilmesinin hedeflendiği açıklandı.<br>

Ukrayna Savunma Bakanlığı sivil halka pusu kurmanın püf noktalarını anlattı: Gerekirse ormanı yakın

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus askerlerine karşı Ukraynalı sivillere savaş taktiği vermeye devam ediyor. Bakanlık resmi Twitter hesabından halka Rus işgalcilere karşı nasıl direnmeleri gerektiğini anlatan yeni bildiriler yayınladı. Savunma Bakanlığının paylaştığı grafiklerde, "Rus tanklarının gidişini ne olursa olsun engelleyin. Yolları kapatmak ağaçları kesin, yollara barikat kurun. Buna rağmen ilerliyorlarsa gerekirse ormanı yakın! Merak etmeyin, ormanlar yansa da işgalcilerin kemikleri ve küllerinden yeni bir orman doğacak" ifadelerine yer verildi.

