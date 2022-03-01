Dünya Ukrayna askerleri 2 Rus helikopterini düşürdü
AVRUPA

Ukrayna askerleri 2 Rus helikopterini düşürdü

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kiev yakınlarında Ruslara ait iki helikopterin düşürüldüğünü duyurdu. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukrayna askerleri 2 Rus helikopterini düşürdü
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, sosyal medyadan paylaştığı video ile Kiev yakınlarında Ruslara ait iki helikopter düşürüldüğünü duyurdu.

17 helikopterden 2 tanesinin düşürüldüğü görüldü.

Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.


Rus taarruz helikopterinin vurulma anı
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Rus taarruz helikopterinin vurulma anı
Ukrayna Rusya'nın başlattığı askeri harekata 6 gündür direniyor. Rus taarruz helikopterinin, omuzdan atılan MANPADS hava savunma sistemi ile vurulduğu anlar ve Ukraynalıların verdiği tepki kameraya böyle yansıdı.

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Fotoğraflarla Rusya Ukrayna savaşında yıkımın boyutu
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Sumy kentinin güneyinde bulunan Okhtirka kasabasında Rusya’nın hava saldırıları sonucu meydana gelen yıkımı görüntüledi. Ordudan yapılan açıklamada, “Sumy bölgesinde Okhtirka’da Rusya'nın benzeri görülmemiş terör eylemlerini görüyoruz\"
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\"Rus birlikleri konutları, anaokullarını vurmaya devam ediyor ve demiryoluna hasar verdiler. Üç gündür insanların cansız bedenleri enkazdan çıkarılıyor. Rusya, sadece doktorların çalıştığı askeri altyapıyı yaralamakla kalmadı, yıkım gerçekleştirdi. Ölü sayısı artmaya devam ediyor” denildi. Açıklamada henüz ölü ya da yaralı sayısı paylaşılmadı.
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Fotoğraflarla Rusya Ukrayna savaşında yıkımın boyutu
Ukrayna'nın Sumy bölgesinde Rusya'nın hava saldırısı sonucu birçok yerleşim yeri hasar gördü. Hasar gören bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürerken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, enkazdan hala cansız bedenlerin çıkarıldığını duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı sivil halka pusu kurmanın püf noktalarını anlattı: Gerekirse ormanı yakın
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Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus işgalcilerle mücadele için sivil halkı bilgilendirmeye devam ediyor.
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Savaşın ilk günlerinden bu yana halka \"molotof kokteyl yapın\" çağrısında bulunan Savunma Bakanlığı, molotofun hazırlanması için açık reçete vermişti.
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'ŞİŞENİN 3'TE 2'SİNİ DOLDURUN'<br><br>Yayınladıkları görselde \"Şişenin 3'te 2'sine benzin doldurun. Ardından 50 cm.lik fitili, yanıcı maddeyi iyice absorbe edecek şekilde şişeye yerleştirin ve ucunu yakın\" talimatları yer almıştı.<br>
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MOLOTOF TANKIN NERESİNE ATILMALI?<br><br>Bir sonraki grafikte ise, hazırlanan molotofların, Rus tanklarının ne tarafına atılması gerektiği paylaşılmıştı.<br>
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Tankların zayıf noktalarının paylaşıldığı görselde, hazırlanan molotofların öncelikli olarak motorların havalandırma ızgarasına atılması gerektiği belirtildi.
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'ÖN CAMINI HEDEF ALIN'<br><br>Bir diğer hedefin ise, tankların ön kısmında bulunan optik algılayıcıların olması gerektiği belirtildi. Buna göre optik okuyuculara yapılacak saldırıyla tankların körleştirilmesinin hedeflendiği açıklandı.<br>
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DÜŞMANIN ZAYIF NOKTALARI<br><br>Bakanlık, resmi sitesinde ise tank haricinde kalan düşman saldırı araçlarının zayıf noktalarını ayrıntılı biçimde belirtti.<br>Kamyonların ön camlarının ve motor ızgarasının hedef alınması gerektiği belirtilirken yollara kurulacak metal tuzaklarla lastiklerin de patlatılması gerektiği belirtildi. Zırhlı araçlar içinde de benzer talimatlar verildi.<br>
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PUSU KURMANIN PÜF NOKTALARI<br><br>Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yeni talimatlar yayınlandı.<br>Savunma Bakanlığı ayrıca, \"Ruslar için güzel şeyler yapın\" mesajıyla yayınlanan bir saldırı grafiğini de paylaştı.<br>Yayınlanan grafikte, Rus birliklerine pusu kurmanın püf noktaları anlatıldı.<br>
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'GEREKİRSE ORMANI YAKIN'<br><br>\"Rus kötülüğünün üstesinden gelmek için neler yapabilirsiniz?\" başlığını taşıyan grafiklerde yer alan maddeler arasında \"Rus tanklarının gidişini ne olursa olsun engelleyin. Yolları kapatmak ağaçları kesin, yollara barikat kurun. Buna rağmen ilerliyorlarsa gerekirse ormanı yakın! Merak etmeyin, ormanlar yansa da işgalcilerin kemikleri ve küllerinden yeni bir orman doğacak\" ifadeleri yer aldı. <br>
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'LASTİKLERİ VURUN'<br><br>Direktiflerde ayrıca, sniperlarla araçların lastiklerinin vurulması gerektiği belirtildi.<br>
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'YÖN TABELALARINI KALDIRIN'<br><br>Bir diğer grafikte ise \"Bölgenizdeki işaret ve yön tabelalarını kaldırın. Ruslar size yol sorarsa cevap vermeyin ya da yanlış yönlendirin. Düşmanın yaklaştığını görüyorsanız samanları veya lastikleri yakın. Rus ucubelerine yanlış bilgi verin ve kafalarını karıştırın!\" talimatları verildi.<br>
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Ukrayna hükümeti, Rus birliklerine karşı sivillerden istediği yardım çağrısına yabancıları da ekledi. Zelenskiy, Ukrayna'ya destek vermek isteyen yabancı gönüllü savaşçıların ülkeye vizesiz girişini sağlayacak kararı imzaladı.
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Yabancıların orduda 2016'dan beri gönüllü olarak savaşabilmesinin mümkün olduğu ülkede, \"Ukrayna'nın Bölgesel Savunması için Uluslararası Lejyon\" isminde yabancılardan oluşan bir alt birlik oluşturulmuştu.
Ukrayna Savunma Bakanlığı sivil halka pusu kurmanın püf noktalarını anlattı: Gerekirse ormanı yakın
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus askerlerine karşı Ukraynalı sivillere savaş taktiği vermeye devam ediyor. Bakanlık resmi Twitter hesabından halka Rus işgalcilere karşı nasıl direnmeleri gerektiğini anlatan yeni bildiriler yayınladı. Savunma Bakanlığının paylaştığı grafiklerde, "Rus tanklarının gidişini ne olursa olsun engelleyin. Yolları kapatmak ağaçları kesin, yollara barikat kurun. Buna rağmen ilerliyorlarsa gerekirse ormanı yakın! Merak etmeyin, ormanlar yansa da işgalcilerin kemikleri ve küllerinden yeni bir orman doğacak" ifadelerine yer verildi.



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