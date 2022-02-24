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Ukrayna Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar: Ailemi oradan almaya çalışıyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dombas'a harekat emri vermesi üzerine yaşanan çatışmalardan tedirgin olan Ukrayna vatandaşları ailelerinin Türkiye'ye getirilmesi talebini iletmek için konsolosluk önünde yoğunluk oluşturdular.

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Haber Merkezi DHA
Ukrayna Başkonsolosluğunda hareketli dakikalar: Ailemi oradan almaya çalışıyorum
Ukrayna Başkonsolosluğu

Bakırköy'de bulunan Ukrayna Başkonsolosluğu'nda Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kişilerce hareketlilik yaşanıyor. Tedirgin ve korku içinde olduğunu söyleyen Ukraynalılar, ailelerini Türkiye'ye getirmek istediklerini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle Türkiye'de bulunan Ukraynalıların tedirginliği arttı.
Türkiye'de bulunan Ukraynalılar, Bakırköy'de bulunan başkonsolosluğa gelerek gelişmeleri takip ediyor. Ailelerinin korku içinde olduğunu söyleyen Ukraynalılar, onları Türkiye'ye getirmek istediklerini söyledi.

Ailemi oradan almaya çalışıyorum

Ailesini Ukrayna'dan Türkiye'ye getirmek istediğini söyleyen Elena İleri, “Çok korkuyorum. Biz 8 yıl önce tankları gördük, o korkuyu biliyoruz. Şu an kapılar kapalı. İnsanlar bu geceyi bodrumda geçirdiler. Herkes korkuyor çünkü sivillere de saldırabilirler. Ailemi oradan almaya çalışıyorum ama nasıl getireceğimi bilmiyorum" dedi.

Evden çıkamıyorlar

Liyudmlya Saatçioğlu ise çocukları için endişe ettiğini belirterek, “Herkes perişan. Çocuklarımızı oradan çıkartmak istiyoruz ama nasıl çıkartacağımızı bilmiyoruz. Çocuklar sabah patlama sesi duymuşlar. Çocuklarımıza, 'evde oturun' diye mesaj gelmiş. Evden çıkamıyorlar. Akrabalarımızla konuştuk, zor durumdalar "diye konuştu.

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Ailemi oradanalmaya çalışıyorum

Ailemi oradan
almaya çalışıyorum

​Ukrayna Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar.
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

Bölgeden gelen ilk görüntüler.​

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