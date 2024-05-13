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Dünya

Ukrayna Belgorod'u vurdu

Rusya’nın, Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkiv'e saldırıp, 27 ay sonra yeni bir cephe açmasının ardından Rus şehri Belgorod, Ukrayna ordusu tarafından hedef alındı. Topçu saldırısında bir apartmanın çökmesiyle burada 7 kişi öldü. Rusya’nın saldırdığı Harkiv’den de 4 binden fazla kişi tahliye edildi.

04:00 - 13/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:54 - 13/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Rus ordusunun Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkiv'i hedef alan bir saldırıya başlamasının ardından sınırın diğer tarafından Rus şehri Belgorod, Ukrayna ordusu tarafından hedef alındı. Belgorod'a düzenlenen topçu saldırısı sonucunda çok katlı bir apartman bloğunun bir bölümü kısmen çöktü. Apartmanda en az 5 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Bölge valisi, top mermisi çarpan apartmanın onuncu kattan birinci kata kadar tüm girişinin çöktüğünü bildirdi. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Rusya'nın geçtiğimiz cuma günü kendi topraklarından Harkiv sınırına yeni bir saldırı başlatmasının ardından açıklamada bulundu. Sırskiy, zorluklara rağmen cephe hattını korumak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Harkiv bölgesinde 4 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiğini bildirdi. Cuma günü başlayan saldırıların ardından Harkiv sınır bölgelerinden 4 binden fazla kişi tahliye edildi. Rusya, Harkiv sınırına yeni bir saldırı başlatarak, 27 ay süren savaşta yeni bir cephe açma tehdidinde bulundu.



#Ukrayna
#Rusya
#Belgorod
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