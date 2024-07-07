Ukrayna cephe hattında gedik: Donets'teki bir yerleşim birimi Rusya'nın kontrolüne geçti

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 626 uçak, 277 helikopter, 27 bin 314 İHA, 540 hava savunma füze sistemi, 16 bin 521 tank ve zırhlı araç, 1366 çok namlulu roketatar, 11 bin 516 obüs ve havan topu ile 23 bin 410 özel askeri araç yok edildi."