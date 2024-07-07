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Ukrayna cephe hattında gedik: Donets'teki bir yerleşim birimi Rusya'nın kontrolüne geçti

İki yıldır süren Rusya-Ukrayna savaşında bir yerleşim birimi daha el değiştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Çigari yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini açıkladı. Rus ordusunun, Ukrayna'daki cephe hattında avantajlı pozisyonlar elde etmeyi sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubuna bağlı birlikler, aktif eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Çigari yerleşim birimini kurtardı ve cephedeki taktik pozisyonlarını iyileştirdi." ifadesine yer verildi.

18:19 - 7/07/2024 dimanche
Güncelleme: 18:42 - 7/07/2024 dimanche
AA
Rus tankı (Foto: Arşiv)
Rus tankı (Foto: Arşiv)

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Çigari yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Ukrayna cephe hattında gedik

Rus ordusunun, Ukrayna'daki cephe hattında avantajlı pozisyonlar elde etmeyi sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubuna bağlı birlikler, aktif eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Çigari yerleşim birimini kurtardı ve cephedeki taktik pozisyonlarını iyileştirdi." ifadesine yer verildi.

Savaşın başından bu yana Rusya'nın Ukrayna ordusuna verdiği hasar

Ukrayna ordusuna ait 31 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 626 uçak, 277 helikopter, 27 bin 314 İHA, 540 hava savunma füze sistemi, 16 bin 521 tank ve zırhlı araç, 1366 çok namlulu roketatar, 11 bin 516 obüs ve havan topu ile 23 bin 410 özel askeri araç yok edildi."



#Rusya
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