Ukrayna cephe hattında gedik: Donets'teki bir yerleşim birimi Rusya'nın kontrolüne geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Çigari yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.
Ukrayna cephe hattında gedik
Rus ordusunun, Ukrayna'daki cephe hattında avantajlı pozisyonlar elde etmeyi sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubuna bağlı birlikler, aktif eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Çigari yerleşim birimini kurtardı ve cephedeki taktik pozisyonlarını iyileştirdi." ifadesine yer verildi.
Savaşın başından bu yana Rusya'nın Ukrayna ordusuna verdiği hasar
"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 626 uçak, 277 helikopter, 27 bin 314 İHA, 540 hava savunma füze sistemi, 16 bin 521 tank ve zırhlı araç, 1366 çok namlulu roketatar, 11 bin 516 obüs ve havan topu ile 23 bin 410 özel askeri araç yok edildi."