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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskıy Türkiye'ye geliyor

Ukrayna- Rusya sınırında gerginlik sürerken, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy 10 Nisan'da Türkiye'ye geliyor. Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi kapsamında gerçekleşecek ziyaret kapsamında Ukrayna lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelecek.

Haber Merkezi Diğer
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskıy Türkiyeye geliyor
Ukrayna Devlet Başkanı Volodımır Zelenskıy ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren gerginlik son günlerde büyüyor.

İki ülke arasında sıcak çatışma riski oluşurken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodımır Zelenskıy, Türkiye'ye geliyor.

Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi kapsamında gerçekleşecek ziyaret kapsamında Ukrayna lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la baş başa görüşme de gerçekleştirecek.

Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birlikleri, bölgesel konular ve Donbas'ta yaşananlar ele alınacak.

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