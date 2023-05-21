Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bugün Bahmut yalnızca kalbimizde

Zelenskiy’e basın mensupları Japonya’daki G7 Zirvesi'nde, Rus güçlerinin yoğun saldırısı altındaki Bahmut’un halen Ukrayna’nın elinde olup olmadığını sordu.

Ukrayna Devlet Başkanı soruya "sanmıyorum" cevabını vererek, Rusların şehirde "her şeyi yok eden" bir kuşatma gerçekleştirdiğini kaydetti.

"Bugün Bahmut yalnızca kalbimizde." ifadesini kullanan Zelenskiy ayrıca "Bahmut'taki savaşın şehirde çok sayıda ölü Rus'tan başka bir şey bırakmadığını" da sözlerine ekledi.