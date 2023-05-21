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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bugün Bahmut yalnızca kalbimizde

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus birlikleri tarafından Bahmut'ta 'her şeyi yok eden' bir kuşatma yapıldığını dile getirdi. Zelenskiy, ''Bugün Bahmut yalnızca kalbimizde'' ifadelerini kullandı. Bazı Ukraynalı yetkililer ise liderlerinin Bahmut'un düştüğünü kast etmeğini belirtti.

12:46 . 21/05/2023 Pazar
AA
Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner grubuna bağlı güçlerin Rus ordusunun da desteğiyle Bahmut'u ele geçirdiğini açıklamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner grubuna bağlı güçlerin Rus ordusunun da desteğiyle Bahmut'u ele geçirdiğini açıklamıştı.

Zelenskiy’e basın mensupları Japonya’daki G7 Zirvesi'nde, Rus güçlerinin yoğun saldırısı altındaki Bahmut’un halen Ukrayna’nın elinde olup olmadığını sordu.

Ukrayna Devlet Başkanı soruya "sanmıyorum" cevabını vererek, Rusların şehirde "her şeyi yok eden" bir kuşatma gerçekleştirdiğini kaydetti.

"Bugün Bahmut yalnızca kalbimizde." ifadesini kullanan Zelenskiy ayrıca "Bahmut'taki savaşın şehirde çok sayıda ölü Rus'tan başka bir şey bırakmadığını" da sözlerine ekledi.

Zelenskiy'nin ardından bazı Ukraynalı yetkililer ise yabancı basına, Ukrayna liderinin Bahmut'un düştüğünü kast etmediğini bildirdi.



#Volodimir Zelenskiy
#Bahmut
#Rusya
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