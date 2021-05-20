Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin’le yakında buluşacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, devlet başkanı koltuğundaki 2’nci yılının dolmasına istinaden bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında öne çıkan konu başlıklarından biri de Rusya ile ilişkiler oldu.

GÖRÜŞME İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Zelenskiy basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Fransa ve Almanya Ukrayna’yı destekliyor. Savaşın bitmesi için görüşmeler sürüyor ancak bu konuda Rusya’dan olumlu adımlar göremiyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, Donbas bölgesinde görüşme teklifinde bulundum, o da Moskova’da görüşmek istediğini söyledi. Görüşmeye dair hazırlıklar başladı" dedi. İkili yakın zamanda buluşacak.

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