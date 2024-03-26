Ukrayna duyurdu: Rusların çıkarma gemisini vurduk

Kırım'a 24 Mart Pazar günü yapılan saldırı sırasında "Yamal" ve "Azov" çıkarma gemileri ile "Konstantin Olşanskiy" gemisine de saldırı gerçekleştirdiklerini aktaran Pletençuk, geminin hasar aldığını ve en azından şimdilik savaş görevi için uygun olmadığını iddia etti.