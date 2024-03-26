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Ukrayna duyurdu: Rusların çıkarma gemisini vurduk

Ukrayna ordusu, Rusya'nın yasa dışı olarak ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nda, Rusya'ya ait olduğu belirtilen "Konstantin Olşanskiy" adlı büyük çıkarma gemisini vurdu.

14:18 - 26/03/2024 Salı
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Ukrayna Ordusu Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Dmitriy Pletençuk, Ukrayna ordusunun 24 Mart'ta Kırım'daki Rus donanmasına düzenlediği saldırı hakkında yerel basına açıklamalarda bulundu.


Kırım'a 24 Mart Pazar günü yapılan saldırı sırasında "Yamal" ve "Azov" çıkarma gemileri ile "Konstantin Olşanskiy" gemisine de saldırı gerçekleştirdiklerini aktaran Pletençuk, geminin hasar aldığını ve en azından şimdilik savaş görevi için uygun olmadığını iddia etti.


Pletençuk, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait "Konstantin Olşanskiy" çıkarma gemisinin, Ruslar tarafından 2014'te ele geçirildiğini ifade etti.


Sözcü Pletençuk, Ukrayna ordusunun 24 Mart Pazar günü gerçekleştirdiği saldırı sırasında Kırım'da Rus donanmasına ait "Ivan Khurs" keşif gemisinin de vurulduğunu belirtti.



Ukrayna ordusunun Rusya'nın Karedeniz Donanması'na saldırısı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik İletişim Dairesinin sosyal paylaşım hesabından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun Karadeniz'deki Rusya Deniz Kuvvetlerine 24 Mart'ta saldırı düzenlediği kaydedilmişti.


Ukrayna ordusunun, Kırım'daki Rus donanması ve çeşitli askeri altyapılara saldırı gerçekleştirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanılmıştı:

"Ukrayna Savunma Kuvvetleri, işgal altındaki Sivastopol'daki büyük çıkarma gemileri 'Yamal' ve 'Azov'u, bir iletişim merkezini ve geçici olarak işgal edilen Sivastopol'da Rus Karadeniz Filosunun çeşitli altyapı tesislerini başarıyla vurdu"


#Rusya
#Ukrayna
#savaş
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