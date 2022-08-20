Ukrayna duyurdu: Rusya saldırı başlattı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Donetks bölgesinde 3 yönde yoğun saldırı başlattığını, çatışmaların sürdüğünü açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, son 24 saatteki çatışmalara ve Rus ordusunun kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Rus ordusunun, çoğunluğu Donetsk bölgesinde olmak üzere 200 askerini kaybettiği belirtildi.

24 Şubat-20 Ağustos döneminde, Ukrayna'da toplam 44 bin 900 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bu dönemde Ruslara ait 234 uçak, 197 helikopter, bin 907 tank, 4 bin 212 zırhlı araç, bin 18 top, 266 roketatar ve 141 hava savunma sisteminin imha edildiği kaydedildi.

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Rus güçlerinin 3 bin 137 araç, 15 gemi ve hafif sürat teknesi ile 803 insansız hava aracını da yitirdiği kaydedilen açıklamada, Rusların fırlattığı 190 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da bin 351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuş fakat daha sonra kayıplara ilişkin veriler yenilenmemişti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının bir diğer açıklamasında da Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Bakhmut, Zayçeve ve Kodema istikametlerinde yoğun saldırı başlattığı bildirildi. Saldırıların Ukrayna ordusunca önlendiği belirtilen açıklamada, çatışmaların sürdüğü ifade edildi.

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Ukrayna makamlarının bilgilerine göre, Rus ordusuna karşı direniş sürerken, Ruslar da bazı şehirlere füze saldırısı düzenledi.

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Dnipropetrovska Valisi Valentin Rezniçenko, Rus ordusunun bölgeye 4 Kalibr füzesi fırlattığını, füzelerin tamamının Ukrayna hava savunma güçlerince havada imha edildiğini bildirdi.

Mıkolayiv Valisi Vitaliy Kim, Rus güçlerin şehre S-300 füzesi fırlattığını iddia etti. Kim, saldırılarda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirtti.

Donetsk Valisi Pavel Kirilenko, son 24 saatte 7 sivilin, Rus ordusunun saldırıları sonucu yaşamını yitirdiğini kaydetti.

FOTOĞRAF 5 Rusya, Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında İstanbul’da hazırlanan ateşkes anlaşması taslağını anımsatarak, “ABD, Ukrayna yönetimini caydırmasaydı barış çoktan sağlanırdı” açıklamasıyla Washington yönetimini suçladı.<br> TOPU KİEV’E ATTI<br>Atışmalı geçen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısı sonrasında konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, “Ukrayna’da askeri harekâtın başlamasından yaklaşık bir ay sonra Kiev yönetimi barış arayışıyla bizimle masaya oturdu.<br> Türkiye’nin girişimiyle 29 Mart tarihinde İstanbul’da umut verici müzakereler gerçekleşti.<br> Anlaşma taslağı hazırlandı ancak Ukrayna heyeti ABD ile anlaşma metnini paylaştıktan sonra Kiev yönetimi çark etti. Geldiğimiz noktanın sorumlusu ABD ve NATO ittifakıdır” dedi.<br> Öte yandan Ukrayna konulu BMGK toplantısında ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Grennfield, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusuyla güneyini tamamen ilhak etmeyi amaçladığını söyleyerek “Rusya’nın bu savaşta asıl amacı Ukrayna’yı haritalardan tamamen silmektir” ifadesini kullandı.<br> Rusya: Ukrayna savaşı ABD yüzünden bitmiyor Rusya-Ukrayna savaşı 154'üncü gününü geride bırakırken, Kiev yönetimiyle müzakere masasını canlandırmanın yollarını arayan Moskova, İstanbul müzakere sürecini hatırladı.

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