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Ukrayna halkı NATO'yu istiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin geçtiğimiz cuma günü Ukrayna’nın NATO üyeliği için hızlandırılmış bir başvuru yaptığını açıklamasının ardından başkent Kiev’de Rating Group tarafından 1-2 Ekim’de 2 bin katılımcı ile NATO üyeliğine dair anket yapıldı. Katılımcıların yüzde 83'ü NATO'ya katılmak isterken, yüzde 4'ü NATO'ya katılmayı desteklemedi. Katılımcıların yüzde 9'u ise kararsız kaldı.

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Haber Merkezi Diğer
Ukrayna halkı NATOyu istiyor
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Ukrayna'da NATO üyeliğini destekleyenlerin yüzdesi rekor seviyeye ulaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin geçtiğimiz cuma günü Ukrayna’nın NATO üyeliği için hızlandırılmış bir başvuru yaptığını açıklamasının ardından başkent Kiev’de Rating Group tarafından 1-2 Ekim’de 2 bin katılımcı ile NATO üyeliğine dair anket yapıldı.

Yüzde 83 NATO'ya katılmak istiyor

Katılımcıların yüzde 83'ü NATO'ya katılmak isterken, yüzde 4'ü NATO'ya katılmayı desteklemedi. Katılımcıların yüzde 9'u ise kararsız kaldı.

Rating Group, NATO üyeliğini destekleyenlerin yüzdesinin Ukrayna’da şimdiye kadar yapılan bir ankette kaydedilen en yüksek oran olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Geçtiğimiz sene yapılan ankette bu oran yüzde 55'di

Geçtiğimiz sene kasım ayında yapılan benzer bir ankette, katılımcıların sadece yüzde 55’i NATO’ya katılmak istediklerini belirtmişti.

Söz konusu orandaki artış Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana NATO konusunda kamuoyunun ne kadar keskin bir şekilde değiştiğini gözler önüne serdi.

Son yapılan anket ayrca NATO üyeliğine verilen desteğin geçtiğimiz haziran ayından bu yana yüzde 7 arttığını gösterdi.

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