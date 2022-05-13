​Ukrayna ilk savaş suçu davasını başlatıyor

Kiev'deki bir mahkeme, Vladimir Putin'in Ukrayna'nın işgali emrini vermesinden bu yana ilk Savaş Suçu davasını görmeye başladı.

21 yaşındaki Rus askeri Vadim Shysimarin 62 yaşındaki Ukraynalı bir sivili öldürmekle suçlanıyor.

Savaşta bir dönüm noktası olan yargılamada, bir Rus askeri 62 yaşındaki bir sivili öldürmekle suçlanacak ve dava tüm dünya tarafından merakla takip ediliyor.

Ukrayna başsavcısı tarafından kaydedilen Rusya’ya ait savaş suçlarının sayısı 11 bini aşmış durumda. UNICEF'in bildirdiğine göre, savaşta sadece nisan ayında en az 100 çocuk öldürülmüştü.

Silahsız bir sivil öldürüldü

Kiev bölge mahkemesine çıkacak olan sanık, şu anda Ukrayna'da tutuklu bulunan Kantemirovskaya tank tümeninin 21 yaşındaki komutanı Vadim Shysimarin.

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Bir çavuş olan Shysimarin'in 28 Şubat'ta Chupakhivka köyünde bir sivili öldürdüğü sırada Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumy bölgesinde savaştığı iddia ediliyor.

FOTOĞRAF 6 Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın en stratejik noktalarından bir olan Mariupol şehri bir süre önce Rus güçlerinin kontrolüne geçti. <br><br>Savaşın 78’inci gününde kentte hâlâ Ukraynalı savaşçıların elinde kalan son kısımsa Azovstal çelik fabrikası.<br><br> Azovstal'da direnen Ukrayna'nın Azak alayı, Telegram mesajlaşma uygulamasında son 24 saat içinde 34 Rus uçağının, sekiz sorti de dahil olmak üzere, tesisin üzerinde uçtuğunu söyledi. <br><br>Tesisteki askerler Rus donanmasının ve tanklarının, topçu ateşinin ve roketlerin ateşi altında kaldığını söyledi.<br><br> Rusya, 2014 yılında ele geçirdiği Kırım'dan başka bir kara koridoru açmak için Mariupol'un tam kontrolünü sağlamaya çalışırken, son günlerde birçok sivil tesisten tahliye edildi.<br><br> \"KOŞULLAR KÖTÜLEŞİYOR\"<br><br>Öte yandan Ukrayna başbakan yardımcısı Iryna Vereshchuk, AFP'ye verdiği demeçte, yaklaşık bin askerin Azovstal çelik fabrikalarında mahsur kaldığını, koşullarının da giderek kötüleştiğini söyledi.<br><br>İnsan hakları örgütleri ve aktivistler, çevrimiçi bir dilekçe hazırlayarak Birleşmiş Milletler'i, kalan tüm askerleri tahliye etmeye çağırdı. Dilekçe bugüne kadar bir milyondan fazla imza topladı.<br> FOTOĞRAFLAR İLK OLARAK TELEGRAM'DAN PAYLAŞILDI<br><br>Azak Alayı'nın Telegram kanalında yayınlanan bir dizi fotoğraf, kuşatma altındaki Mariupol'daki Azovstal çelik fabrikasının altında saklanan yaralı Ukraynalı askerlerin içinde bulunduğu sefil koşulları gün yüzüne çıkardı.<br><br>Paylaşılan fotoğraflarda fabrikanın içinde, askerlerin bulunduğu yerin bir sahra hastanesine dönüştürüldüğü ve gönüllülerin askerlerin tedavisine yardımcı olduğu görülüyor. Ancak değil tesiste, Mariupol şehrinin tamamında temiz su, ilaç ve gıda bulabilmek oldukça zor hale geldi.<br><br><br><br> Gönüllüler aldıkları yaralar yüzünden acı çeken askerlere ağrı kesiciler veriyor ve şayet şanslılarsa açık yaralarının mikrop kapıp enfeksiyona yol açmaması için antibiyotik bulabiliyorlar...<br><br>Fotoğraflara yansıyan korkunç gerçekse fabrikada bulunan birçok Ukraynalı askerin kol ya da bacaklarını kaybettiğini gösteriyor. <br><br>Uzuvları patlamalar sonucu ya da mayınlar yüzünden kopan askerler ilkel koşullarda koltuk değneklerine tutunarak ayakta kalmaya çalışıyor. Ukrayna ilk kez paylaştı: Azovstal'dan akılalmaz görüntüler! Çoğu uzuvlarını kaybetti Rus ordusunun kuşatması altındaki Ukrayna'nın Mariupol kentinde bulunan Azovstal çelik fabrikası haftalardır dünya gündeminin üst sıralarında... Rusya'nın 'ele geçirdik' açıklamasını yaptığı yıkılmış şehirdeki Ukrayna birliklerinin canları pahasına koruduğu fabrikanın içinde çekilmiş fotoğraflar bölgede yaşanan gerçekleri tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.

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Rus askeri Shysimarin, askeri araç konvoyunun Ukrayna güçlerinin saldırısına uğramasının ardından sivil bir araca ateş etmekle suçlanıyor. Daha sonra, Ukraynalı savaşçılardan kaçmaya çalışırken diğer dört askerle birlikte arabayı kullananın da o olduğu biliniyor.

Savcılara göre Shysimarin, ‘Ukraynalı askerlere ihbar etmesin diye bir sivili öldürmesi’ emredildikten sonra bisiklete binen ve telefonuyla konuşan silahsız adamı vurarak öldürdü.

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova

Suçun, kurbanın evinden ‘düzinelerce metre’ ötede işlendiği ve AK-74 tüfeği kullanılarak işlendiği söyleniyor.

Dava bu hafta bir ceza mahkemesinde açıldı. Ukrayna'nın başsavcısı Iryna Venediktova, salı günü Kiev'deki ofisinden yaptığı açıklamada “O burada (Ukrayna'da), elimizde” demişti.

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