Ukrayna işgaline yeni komutan: Gar katliamının emrini o verdi

Ukrayna savaşında beklediği ilerlemeyi sağlayamayan Rusya’nın, işgalin başına Güney Askeri Bölge Komutanı General Aleksandr Dvornikov’u getirdiği bildirildi. BBC’ye konuşan Batılı bir yetkili, savaşta ağır kayıplar veren Moskova’nın askeri ekibi yeniden organize ettiğini açıkladı.

RUSYA 9 MAYIS'A KADAR BAŞARI HEDEFLİYOR

Buna göre Rusya’nın, operasyonun başına Dvornikov’u getirdiğini belirten yetkili, generalin Suriye’deki savaşta da yer aldığını belirtti. Dvornikov’un Putin’in desteklediği bir isim olduğunu ifade eden kaynak, Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı’ndaki zaferin kutlandığı 9 Mayıs’a kadar Ukrayna’da askeri bir başarı elde etmeyi hedeflediğini kaydetti. Ayrıca Dvornikov’un, önceki gün Kramatorsk kentindeki tren istasyonuna düzenlenen ve 50’den fazla sivilin hayatını kaybettiği saldırının emrini veren kişi olduğu belirtiliyor.

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