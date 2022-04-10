Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Ukrayna işgaline yeni komutan Gar katliamının emrini o verdi
AVRUPA

Ukrayna işgaline yeni komutan: Gar katliamının emrini o verdi

Ukrayna savaşında beklediği ilerlemeyi sağlayamayan Rusya, işgal birliklerinin başına General Aleksandr Dvornikov’u getirdi. 52 kişinin hayatını kaybettiği gar saldırısının emrini Dvornikov'un verdiği belirtiliyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukrayna işgaline yeni komutan: Gar katliamının emrini o verdi
General Aleksandr Dvornikov

Ukrayna savaşında beklediği ilerlemeyi sağlayamayan Rusya’nın, işgalin başına Güney Askeri Bölge Komutanı General Aleksandr Dvornikov’u getirdiği bildirildi. BBC’ye konuşan Batılı bir yetkili, savaşta ağır kayıplar veren Moskova’nın askeri ekibi yeniden organize ettiğini açıkladı.

Rusya'dan Kiev’e füze saldırısı
OYNAT 00:59
Rusya'dan Kiev’e füze saldırısı
Rusya ordusu tarafından, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kent merkezine yakın noktada yer alan Podilskyi ilçesine füze saldırıları gerçekleştirdi. Rusya tarafından düzenlenen saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti.

RUSYA 9 MAYIS'A KADAR BAŞARI HEDEFLİYOR

Buna göre Rusya’nın, operasyonun başına Dvornikov’u getirdiğini belirten yetkili, generalin Suriye’deki savaşta da yer aldığını belirtti. Dvornikov’un Putin’in desteklediği bir isim olduğunu ifade eden kaynak, Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı’ndaki zaferin kutlandığı 9 Mayıs’a kadar Ukrayna’da askeri bir başarı elde etmeyi hedeflediğini kaydetti. Ayrıca Dvornikov’un, önceki gün Kramatorsk kentindeki tren istasyonuna düzenlenen ve 50’den fazla sivilin hayatını kaybettiği saldırının emrini veren kişi olduğu belirtiliyor.

Rusya Ukrayna'nın Kramatorsk şehrindeki tren istasyonunu roketle vurdu: 39 ölü
DÜNYA
Rusya Ukrayna'nın Kramatorsk şehrindeki tren istasyonunu roketle vurdu: 39 ölü
Antepte puanlar paylaşıldı

Antep'te puanlar paylaşıldı

​Lider Trabzonspor, Gaziantep deplasmanından 1 puanla döndü.
Şölene bekliyorum

'Şölene bekliyorum'

​Abdullah Avcı, şampiyonluğu bir hafta ertelediklerini söyledi.
Ukrayna Rusyadan ithalatı yasakladı

Kazanmayı hatırladı

Kazanmayı hatırladı

​Beşiktaş dört maç sonra Alanyaspor'u 4-1 yendi.

1. Lig'e veda etti

1. Lig'e veda etti

Küme düşen ilk takım belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü bitirme noktasına geldik.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.