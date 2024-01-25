Ukrayna kendi esirlerini vurdu

İkinci senesini dolduracak olan Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken, Rusya'ya ait İlyuşin İl-76 askeri nakliye uçağı Belgorod bölgesinde düştü. Uçaktaki 65’i Ukraynalı esir asker olmak üzere toplam 74 kişinin öldüğü açıklandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, uçağı "Kiev rejiminin" düşürerek "terör eylemi" gerçekleştirdiğini belirtti. Açıklamada, "Uçak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Harkiv bölgesi Liptsi yerleşim biriminden uçaksavar füze sistemi kullanılarak düşürüldü. Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin radarları, iki Ukrayna füzesinin fırlatılışını gözlemledi" ifadelerine yer verildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, iddiaları doğrularcasına yaptığı açıklamada, "Belgorod-Harkiv yönü de dahil olmak üzere nakliye araçlarını yok etmek, hava sahasını kontrol etmek için önlemler almaya devam edeceğiz" dedi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise Rusya tarafından, esirlerin nakli için Belgorod hava sahasının güvenliğinin belirli bir zaman diliminde sağlanması gerektiği konusunda kendilerine bilgi verilmediği bildirildi.