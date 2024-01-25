Ukrayna kendi esirlerini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı esirleri taşıyan bir İl-76 tipi uçağın Rusya'nın Belgorod Bölgesi'nde düştüğünü açıkladı. Söz konusu uçakta 65 Ukraynalı askeri esirin yanı sıra 6 kişilik mürettebat ve 3 kişinin daha bulunduğunu belirtti. Rus basınında çıkan bir haberlerde Ukrayna askerlerinin esir takası öncesinde Belgorod'a götürüldüğü belirtildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kaza ile ilgili “Bu oldukça yeni bir bilgi, şimdi onunla ilgileneceğiz. Henüz bir şey söyleyemem." şeklinde konuştu. Rusya'nın Belgorod bölgesinde düşen Rus uçağındaki 74 kişinin tamamının öldüğü bildirildi.