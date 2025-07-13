Ukrayna: "Kiev bölgesinde düzenlenen bir operasyonla Rus gizli ajanları öldürüldü"

SBU üst düzey bir görevlisi Albay Ivan Voronych, Perşembe günü Kiev'in merkezinde maskeli ve silahlı bir saldırgan tarafından öldürülmüştü. Güvenlik kamerası görüntülerinde, maskeli saldırganın bir otoparkta Voronych'e susturuculu bir tabancayla en az 5 el ateş ettiği görülmüştü. Albay Voronych olay yerinde hayatını kaybetmiş, Ukrayna Ulusal Polisi ve Güvenlik Servisi (SBU) ölümle ilgili soruşturma başlatmıştı.