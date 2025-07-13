Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Somalili bakandan 'Terörsüz Türkiye' desteği: 'Kararlı duruş bizlere de umut veriyor'

Somalili bakandan 'Terörsüz Türkiye' desteği: 'Kararlı duruş bizlere de umut veriyor'

Haber Merkezi
12:3313/07/2025, Pazar
G: 13/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Somali Federal Cumhuriyeti Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur (Arşiv.)
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Somali Federal Cumhuriyeti Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur (Arşiv.)

Somali Limanlar ve Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, Terörsüz Türkiye'ye desteğini açıklayarak, "Türk halkının huzur ve refahını daha da pekiştireceğine ve bölgesel istikrara katkı sunacağına yürekten inanıyoruz"

Somali Limanlar ve Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, X hesabından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak, Terörsüz Türkiye hedefine desteklerini açıkladı. Nur, paylaşımında, "Terörsüz Türkiye vizyonuna öncülük eden başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere sürece katkı sunan tüm kişi ve kurumları takdirle karşılıyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

'Bölgesel istikrara katkı sunacak'

Mesajının sonuna Türk ve Somali bayraklarını ekleyen Nur'u paylaşımı şöyle:

  • "Somali halkı olarak her türlü acısını yüreğimizde hissettiğimiz ve her sevincini içtenlikle paylaştığımız dost ve kardeş Türk halkı gibi biz de uzun yıllardır terörle mücadele ediyoruz. Terörün bir millete acı, yıkım ve gözyaşından başka bir şey getirmediğini kendi tarihsel tecrübemizden çok iyi biliyoruz. Bu nedenle Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” projesi kapsamında attığı her olumlu adımı memnuniyetle takip ediyor; söz konusu adımların Türk halkının huzur ve refahını daha da pekiştireceğine ve bölgesel istikrara katkı sunacağına yürekten inanıyoruz. Türkiye’nin bu mücadelede içeride ve dışarıda sergilediği kararlı duruş sadece Türk halkına değil bizler gibi dost ve kardeş ülkelere de umut vermektedir. Bu vesileyle, “Terörsüz Türkiye” vizyonuna öncülük eden başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere sürece katkı sunan tüm kişi ve kurumları takdirle karşılıyor, başarılar diliyorum."


#Somali
#Terörsüz Türkiye
#Abdülkadir Muhammed Nur
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) saat kaçta başlayacak, sınav kaçta bitecek?