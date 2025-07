Somalili bakandan 'Terörsüz Türkiye' desteği: 'Kararlı duruş bizlere de umut veriyor'

"Somali halkı olarak her türlü acısını yüreğimizde hissettiğimiz ve her sevincini içtenlikle paylaştığımız dost ve kardeş Türk halkı gibi biz de uzun yıllardır terörle mücadele ediyoruz. Terörün bir millete acı, yıkım ve gözyaşından başka bir şey getirmediğini kendi tarihsel tecrübemizden çok iyi biliyoruz. Bu nedenle Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” projesi kapsamında attığı her olumlu adımı memnuniyetle takip ediyor; söz konusu adımların Türk halkının huzur ve refahını daha da pekiştireceğine ve bölgesel istikrara katkı sunacağına yürekten inanıyoruz. Türkiye’nin bu mücadelede içeride ve dışarıda sergilediği kararlı duruş sadece Türk halkına değil bizler gibi dost ve kardeş ülkelere de umut vermektedir. Bu vesileyle, “Terörsüz Türkiye” vizyonuna öncülük eden başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere sürece katkı sunan tüm kişi ve kurumları takdirle karşılıyor, başarılar diliyorum."