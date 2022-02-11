Dünya Ukrayna krizinde Vikingler güçlerini birleştiriyor
AVRUPA

Ukrayna krizinde Vikingler güçlerini birleştiriyor

3 İskandinav ülkesinin askeri alanda işbirliğini hızlandırma kararı aldığı ortaya çıktı. NRP’nin haberine göre Norveç Genelkurmay Başkanı Lars Lervik, İsveç ve Finlandiya ile oluşturdukları askeri işbirliğini, “Barış, kriz ve savaş zamanlarında ortak operasyon yapabilme kabiliyetimizi güçlendiriyoruz” ifadeleriyle duyurdu.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Ukrayna krizinde Vikingler güçlerini birleştiriyor
3 İskandinav ülkesinin askeri alanda işbirliğini hızlandırma kararı aldığı ortaya çıktı.

Ukrayna krizinde, Batı ile Rusya arasında bilek güreşi devam ederken, gerilimi hisseden bölgelerin başında gelenlerden biri de İskandinav Yarımadası.

Geçtiğimiz aylarda, hem Finlandiya hem de İsveç’ten ülkelerinin NATO ile işbirliğini artırabileceğine yönelik açıklamalar gelmişti. Son olarak ise üç İskandinav ülkesinin askeri alanda işbirliğini hızlandırma kararı aldığı ortaya çıktı.

ORTAK KAMUFLAJ KULLANACAKLAR

NRP’nin haberine göre Norveç Genelkurmay Başkanı Lars Lervik, İsveç ve Finlandiya ile oluşturdukları askeri işbirliğini, “Barış, kriz ve savaş zamanlarında ortak operasyon yapabilme kabiliyetimizi güçlendiriyoruz” ifadeleriyle duyurdu.

Üç ülke bu çerçevede bir ilke de imza atarak ordularında ortak kamuflaj kullanımına geçtiklerini duyurdu. Savunma bakanlıkları arasında imzalanan 425 milyon euroluk ortak tedarik anlaşması uyarınca, üç ülkenin orduları da aynı tedarikçide üretilen askeri üniformaları kullanacak. İlk üniformalar 2022 içinde teslim edilecek.

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