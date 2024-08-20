‘Ukrayna Kursk’ta kalıcı olacak’

Ukrayna’nın Rus kenti Kursk’u işgalinde 13’üncü gün geride kalırken, Ukrayna güçleri, Kursk bölgesine ulaşımın ana damarlarından, stratejik öneme sahip bir köprüyü daha yok ettiklerini açıkladı. Ukrayna daha önce de Rusya’nın bölgeye ulaşımı için kritik önemde bir köprüyü yok ettiğini duyurmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kursk’ta bir tampon bölge kurmak istediklerini ifade etti. Ukrayna'nın doğusunda Pokrovsk şehrine doğru ilerleyen Rus ordusu ise Sviridonovka yerleşim birimini ele geçirdi. Rusya, Ukrayna’nın Kursk’a saldırması nedeniyle barış anlaşması tekliflerinin şu aşamada görüşülemeyeceğini

dile getirdi.

3 KÖPRÜDEN 2’SİNİ YIKTI

Ukrayna ordusu, yayınladığı havadan görüntülerle Zvannoe bölgesindeki Seym nehri üzerinde bulunan ikinci bir köprüyü daha yıktıklarını belirtti. Bu haftanın başında Seym nehrindeki Glushkovo kasabası yakınındaki bir köprüyü daha yok ettiklerini belirten Ukrayna, Rusya topraklarında iki haftadır ilerliyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan Kursk’taki saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, “Kursk istikameti. Bir köprü daha düştü. Ukrayna havacılığı, çatışmaların seyrini önemli ölçüde etkileyen hassas hava saldırılarıyla düşmanı lojistik imkânlardan mahrum bırakmaya devam ediyor” denildi. Reuters’a konuşan askeri analistlere göre, bölgedeki üç köprü Rusya tarafından askeri sevkiyat için kullanılıyor. Bunların ikisi ya tamamen yok edildi ya da ciddi bir şekilde hasar gördü.

RUS TOPRAĞI İŞGAL ALTINDA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine yaptığı saldırının amacının gelecekte Moskova'nın sınır üzerinden saldırı yapmasını önleyecek bir tampon bölge kurulması olduğunu söyledi. Ukrayna, Zelenski'nin açıklamasıyla Rusya topraklarına askerlerini soktuğu operasyonunun amacını ilk kez açıkça duyurmuş oldu. Zelenski, daha önce 6 Ağustos'ta başlatılan harekatın amacının sınır bölgesi Sumi'nin topçu ateşinden korunması olabileceğini ima etmişti. Ukrayna'nın onlarca kasabayı ele geçirdiği sürpriz saldırı, Rusya'ya 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yapılan en büyük saldırı olarak kayıtlara geçti.

RUSYA SVİRİDONOVKA’YI ELE GEÇİRDİ

Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Sviridonovka yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’daki eylemlerine dair bilgi yer aldı. Donbas bölgesinde bazı noktaların ele geçirildiği ve vurulduğu belirtilen açıklamada, "Merkez askeri birlikleri aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Sviridonovka yerleşim birimini kurtardı" ifadelerine yer verildi.

BARIŞ TEKLİFİ HÂLÂ MASADA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcısı ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Ukrayna için barış tekliflerini iptal etmediklerini, ancak Kursk'taki durum nedeniyle bu aşamada müzakere yapamayacaklarını söyledi. Uşakov, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Rus gazetecilere Ukrayna meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin mümkün olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Uşakov, "Bu aşamada, söz konusu macera (Kursk'taki durum) göz önünde bulundurulduğunda müzakere etmeyeceğiz. Barış teklifimiz iptal değil. Halihazırda müzakere uygun değil" dedi.

Putin Azerbaycan'da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, pazar günü gittiği Azarbaycan'ın başkenti Bakü'de, dün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında Aliyev, Azerbaycan'a geldiği için Putin'e teşekkür etti. Aliyev, "Hiç şüphesiz bu ziyaret tarihi bir ziyarettir ve ülkelerimiz arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkilerinin güçlenmesine önemli katkı sağlayacaktır" dedi. Ortak basın toplantısında söz alan Putin ise Aliyev’e teşekkür ederek "Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanması için bir şeyler yapabilirsek, çok mutlu olacağız" şeklinde konuştu.

Ermenistan'a seslendi: Zengezur Koridorunu açın

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan yönetiminin, Zengezur Koridoru'nun içinden geçtiği Sünik bölgesinde ulaşım bağlantılarına ilişkin anlaşmayı sabote ettiğini belirterek, "Bu yaklaşımın amacının ne olduğunu anlamak zor" dedi. Lavrov, Bakü'de gündemdeki konuları değerlendirdi. Lavrov, "Maalesef Ermeni yönetimi, Ermenistan'ın Sünik bölgesi üzerinden ulaşım bağlantılarına ilişkin anlaşmayı sabote ediyor. Bu anlaşmada (Ermenistan Başbakanı Nikol) Paşinyan'ın imzası var. Bu yaklaşımın amacının ne olduğunu anlamak zor" diye konuştu.











