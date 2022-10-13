Dünya Ukrayna nükleer başkanı Zaporijya santralinin Rus yakıtına ihtiyacı yok
AVRUPA

Ukrayna nükleer başkanı: Zaporijya santralinin Rus yakıtına ihtiyacı yok

Ukrayna devlet nükleer enerji şirketinin başkanı, Rusya'nın Rus kontrolündeki Zaporijya nükleer santralinin Rus yakıtına ihtiyaç duyacağı yönündeki iddialarını "sahte haber" olarak nitelendirdi.

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Haber Merkezi Reuters
Ukrayna nükleer şefi: Zaporijya santralinin Rus yakıtına ihtiyacı yok
Zaporijya Nükleer Santrali

Energoatom başkanı Petro Kotin, Avrupa'nın en büyüğü olan altı reaktörlü tesiste depoda taze yakıt stoğu bulunduğunu söyledi.

Yorumlar, Rusya'nın nükleer enerji operatörü Rosenergoatom'dan bir yetkilinin, Rusya'nın TASS devlet haber ajansı tarafından aktarıldığı, Zaporijya santralinin rezervleri tükendiğinde Rus yakıtına geçeceğini söylemesinin ardından geldi.

Kotin, "Ruslardan çok fazla söylenti ve sahte açıklama var. Bunların hepsi sahte. Ve aslında Zaporijya'daki yakıt yüklemesini bir tedarikçiden diğerine aktarmak kolay değil."

Kotin, "Bir tedarikçiden diğerine bu transfere hazırlanmak için yaklaşık üç yıla ihtiyacınız var. Bu yüzden (Rusya) bu sahte haberi yayabiliyorlar" dedi.

Ukrayna ve Rusya defalarca birbirlerini tesisi bombalamakla suçlayarak, radyoaktif madde sızıntısına dair bir korkuya sebebiyet verdi.

''Avrupa'nın en büyük nükleer santrali için benzeri görülmemiş bir durum''

Kotin, en büyük korkusunun, tümü soğukta kapatılan reaktörleri soğutmak için gereken harici gücün kesilmesi ve yalnızca 10 günlük yakıt tedarikine sahip acil durum dizel jeneratörlerinin bir erime tehdidi altında olmasını söyledi.

Kotin ofisinde yaptığı röportajda, "Avrupa'nın en büyük nükleer santrali için benzeri görülmemiş bir durum" dedi.

Tesis, çoğu Moskova güçlerinin elinde bulunan ve bu ayın başlarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Rusya'nın bir parçası olarak ilan edilen ve diğer üç kısmen işgal altındaki bölge olan güney Zaporijya eyaletinde bulunuyor.

Rus kuvvetleri, Zaporijya Nükleer Santrali'ni, Ukrayna'yı tam ölçekli işgallerini başlattıktan bir ay sonra, Mart ayında ele geçirdi.

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