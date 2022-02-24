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Ukrayna OHAL ilan etti

Ukrayna yönetimi Rusya’ya karşı ülkede 1 ay süreyle OHAL ilan etti, 36 bin yedek asker göreve çağrıldı. Devlet Başkanı Zelenskiy halihazırda seferberliğe ihtiyaç olmadığını açıkladı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya’daki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi. Rus diplomatların da Ukrayna’yı terk etmeye başladığı belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ukrayna OHAL ilan etti
Rus ordusuna sınır ötesi konuşlanma onayı verilmesinin ardından Kiev OHAL ilan etti.

Dünya Soğuk Savaş’tan bugüne, Batı ile Rusya arasındaki en büyük krizi yaşarken, Kiev ile Moskova arasında savaş olasılığı her geçen gün artıyor.

Rusya Federasyon Konseyi’nin, Rus lider Vladimir Putin’in orduyu sınır dışında kullanma talebine onay vermesi, bu endişeyi daha da artırdı. Putin’e verilen onayın ardından iki tarafta da savaşa hazırlık denebilecek adımlar hızla atılmaya başlandı. Rusya, Ukrayna’daki diplomatlarına ülkeden ayrılma talimatı verirken, Kiev yönetimi olağanüstü hal (OHAL) ilan etti, yedek askerler göreve çağırıldı.

OHAL ŞİMDİLİK 1 AY SÜRELİ

  • Dün Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi, Donetsk ve Luhansk dışında ülkede 1 ay süreyle olağanüstü hal ilan etme kararı aldı. Güvenlik Konseyi’nin açıklamasında, sokağa çıkma yasağının gerekirse uygulanacağı ancak şu an uygulanmayacağı belirtildi. Kararın bir ay daha uzatılma imkanı bulunuyor.

Ukrayna'da askerlik kayıt ofislerinde seferberlik hareketliliği
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Ukrayna'da askerlik kayıt ofislerinde seferberlik hareketliliği
Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'te askeri seferberlik ilan edilmesinin ardından bazı kişiler askeri kayıt ofislerine gelerek kayıt yaptırmaya çalıştı.

YEDEK ASKERLER GÖREVE ÇAĞIRILDI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in imzaladığı kararnameyle de 36 bin yedek asker göreve çağırıldı. Orduya takviye yapmak gerektiğini belirten Zelenskiy, bu nedenle özel dönemlerde yedek askerlerin göreve çağırılması kararnamesini imzaladığını bildirdi. Zelenskiy halihazırda bir seferberliğe ihtiyaç olmadığını kaydederken, askerlerin maksimum görev süresinin 1 yıl olacağı ifade edildi.

Ukrayna'da sivil halk Rusya ile olası bir savaşa hazırlanıyor
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Ukrayna'da sivil halk Rusya ile olası bir savaşa hazırlanıyor
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Ukrayna ordusu yedek birlikleri tarafından sivil halka savaş olasılığına karşı temel askeri eğitim veriliyor. Askeri eğitime genç ve yaşlı pek çok Ukraynalı katıldı. Açık havada gerçekleşen etkinlik kapsamında vatandaşlara olası bir savaş durumunda ilk yardım, silah kullanımı ve savunma taktiklerini içeren temel askeri eğitim verildi.

AYRILIN UYARISI

  • Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da Rusya’daki vatandaşlarına bir an önce ülkeyi terk etme çağrısı yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Rusya’nın Ukrayna’ya artan saldırganlığı” nedeniyle Rusya’daki konsolosluk hizmetlerinde kısıtlamalar olabileceği belirtildi. Açıklamada, Ukrayna vatandaşlarına Rusya’yı ziyaret etmekten kaçınmaları ve orada bulunanların da bir an önce bu ülkeyi terk etmeleri tavsiye edildi.

351 RUS’A YAPTIRIM

Ukrayna Parlamentosu da aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 351 Rus’a yaptırım uygulanmasını onayladı. Karar, ülkenin doğusunda ayrılıkçıların kontrolünde bulunan bölgelerin bağımsızlığını tanıyan Rus milletvekillerini kapsayacak şekilde 351 kişiye karşı alındı. Yaptırımlar dahilinde, söz konusu kişilerin, Ukrayna’ya girişleri dahil olası tüm faaliyetleri kısıtlanıyor.

Putinden yardım istediler

Putin'den yardım istediler

​Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderlerden açıklama.
Evleri harabeye döndü

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