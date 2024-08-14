Ukrayna ordusu Kursk'ta ilerliyor

Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde ilerleyiş sağlayarak Rus topraklarını kontrol altına almaya başlayan Ukrayna ordusu, Kursk yakınlarında bin kilometrekarelik alanı ele geçirdiğini ilan etti. Sınırdan 12 kilometre derine inerek 40 kilometre genişliğinde bir alanı kontrol altına alan Ukrayna kuvvetleri, bir taraftan Rus ordusu mevzilerine insansız uçaklarla saldırılar düzenlerken diğer yandan bölgede tahkimatlar kurarak yerleşmeye çalışıyor. Ukrayna ordusuna bağlı kuvvetlerin, Kursk yakınlarındaki Nükleer Enerji Santrali'ne yaklaştığı da ifade ediliyor.

74 YERLEŞİM YERİ UKRAYNA'NIN KONTROLÜNE GEÇTİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırski, Kursk'ta yaşanan son gelişmeleri Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'ye video konferans toplantısıyla bildirdi. Toplantının görüntüleri, Zelenski'nin resmi sosyal medya hesabından yayınlanırken Sırski'nin Rus topraklarında Kursk kentine doğru ilerleyen Ukrayna güçlerinin burada bin kilometrekarelik bir alanı kontrol altına aldığını bildirdiği görüldü. Sırki'nin görüntülerde, "Kuvvetlerimiz Rusya Federasyonu topraklarında ilerleyişini sürdürüyor" şeklinde konuştuğu da görüldü. Kursk Nükleer Güç Santrali’nin bulunduğu Kurçatov kentinin güneyinde tahkimat inşa edilmeye başladığı da

öne sürüldü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Kursk bölgesinde ele geçirilen yerleşik yeri sayısının 74 olduğunu duyurdu.

RUS ORDUSU ZAPAROJİYA'DAN ÇEKİLMEYE BAŞLADI

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta başlattığı harekat kapsamında ilerleyişini sürdürdüğü belirtilirken sınırdan 22 kilometre uzaklıktaki Martinovka bölgesinde şiddetli çatışmaların devam ettiği aktarıldı. Politico'ya açıklamalarda bulunan Ukrayna Ordusu Sözcüsü Dimitro Lykhoviy, Rus ordusunun Ukrayna ilerleyişi karşısında işgal altında tuttuğu Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaparojiya ve Herson'dan kuvvetlerinin bir kısmını Kursk cephesine kaydırmaya başladığını öne sürdü.

254 BİN SİVİL TAHLİYE EDİLDİ

Ukrayna ordusunun ilerleyiş sağladığı Kursk kenti civarında sivillerin tahliyesi için de çalışmalar sürüyor. Çatışmalar nedeniyle 69 sivilin yaralandığını aktaran yerel yetkililer, Kursk kenti ve çevresinde yaşayan 121 bin sivilin bölgeden tahliye edildiğini bölgedeki 59 bin sivilin daha tahliye edilmeyi beklediğini aktardı. Bir diğer sınır kenti Belgorod'da da tahliyeler yapılıyor. Belgorod Valisi, 11 sivilin bölgeden tahliye edildiğini açıklarken toplam tahliye edilen sivil sayısının 133 bine ulaştığı aktarıldı.







