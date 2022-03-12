Dünya Ukrayna Rus kargo gemisini Azak Denizinde vurdu
AVRUPA

Ukrayna Rus kargo gemisini Azak Denizi’nde vurdu

Azak Denizi’nde yol alan Rus kargo gemisi, Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından vuruldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Ukrayna Rus kargo gemisini Azak Denizi’nde vurdu
​Ukrayna Rus kargo gemisini Azak Denizi’nde vurdu

Yunanistan’dan kalkan ve Rusya’nın Taganrog şehrine doğru giden Sormovskiy 3064 isimli Rus kargo gemisi, Azak Denizi’nde Şebelskoye köyü kıyılarına 12 kilometre mesafede Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından vuruldu.

GEMİDE YANGIN ÇIKTI

Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, vurulan geminin kaptan kamarasına bir atışın isabet etmesi sonucu gemide yangın çıktığı bildirildi.

İşgal saldırılarında 17'nci gün: Yaptırımlar Kiev'e ilerleyen Rusya'yı durduracak mı
DÜNYA
İşgal saldırılarında 17'nci gün: Yaptırımlar Kiev'e ilerleyen Rusya'yı durduracak mı

MÜRETTEBAT YANGINI SÖNDÜRDÜ

Açıklamada gemi mürettebatının müdahalesi sonucu yangının söndürüldüğü ifade edilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı da belirtildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler çevrim içi olarak devam ediyor
DÜNYA
Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler çevrim içi olarak devam ediyor

Almanya tarih verdi: Rus petrolünden bağımsız hale geleceğiz
EKONOMİ
Almanya tarih verdi: Rus petrolünden bağımsız hale geleceğiz

Rus güçleri Kiev yakınlarındaki yakıt deposunu bombaladı
OYNAT 00:36
Rus güçleri Kiev yakınlarındaki yakıt deposunu bombaladı
Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki yakıt deposuna füzeyle saldırdı. Saldırıların ardından füzelerin isabet ettiği depolar alev aldı.

Lviv'de mağazaların Rus saldırılarına karşı tahtalı önlemi
OYNAT 00:35
Lviv'de mağazaların Rus saldırılarına karşı tahtalı önlemi
Ukrayna Lviv'de, Latin Katedrali, birçok mağazanın vitrini ve heykeller, tahtalarla çevrilerek muhtemel Rus saldırılarından korunmaya çalışılıyor.

Fırtına Göztepeyi de vurdu

Fırtına Göztepe'yi de vurdu

​6 golün olduğu maçta Trabzonspor farklı kazandı.
Her şeyi kazanmak istiyoruz

'Her şeyi kazanmak istiyoruz'

​Abdullah Avcı, Göztepe maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
İstanbulda kar küreme araçları yolda kaldı

Avcı'dan Hamsik müjdesi

Avcı'dan Hamsik müjdesi

​Yıldız oyuncunun geri dönüş tarihi belli oldu.

​​Trabzonspor-Göztepe maçında tartışma çıkartan gol.

​Bakan Muş duyurdu: Türkiye'de ele geçirilen en yüksek miktar.

Tarih yazmak istiyoruz

Tarih yazmak istiyoruz

​Abdülkadir Ömür, Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.