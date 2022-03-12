​Ukrayna Rus kargo gemisini Azak Denizi’nde vurdu

Yunanistan’dan kalkan ve Rusya’nın Taganrog şehrine doğru giden Sormovskiy 3064 isimli Rus kargo gemisi, Azak Denizi’nde Şebelskoye köyü kıyılarına 12 kilometre mesafede Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından vuruldu.

GEMİDE YANGIN ÇIKTI

Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, vurulan geminin kaptan kamarasına bir atışın isabet etmesi sonucu gemide yangın çıktığı bildirildi.

DÜNYA İşgal saldırılarında 17'nci gün: Yaptırımlar Kiev'e ilerleyen Rusya'yı durduracak mı

MÜRETTEBAT YANGINI SÖNDÜRDÜ

Açıklamada gemi mürettebatının müdahalesi sonucu yangının söndürüldüğü ifade edilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı da belirtildi.

DÜNYA Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler çevrim içi olarak devam ediyor