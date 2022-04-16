Ukrayna: Rus ordusu 20 bin 100 askerini kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-16 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 20 bin 100 asker öldürüldü, Ruslara ait 163 uçak, 145 helikopter, 762 tank, 1982 zırhlı araç, 371 top, 125 roketatar sistemi ve 66 hava savunma sistemi imha edildi.

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Rus güçleri bin 458 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 138 insansız hava aracını da kaybetti.

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Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da bin 351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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